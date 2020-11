$!¿Dónde puedo encontrar el PlayStation 5 y el Xbox Series X en Bucaramanga?

Si bien la fecha de llegada de nuevas consolas no está clara aún en varias de estas tiendas, podemos esperar que aparezcan entre los últimos días de noviembre y a lo largo de todo diciembre (Vanguardia consultó con varias de estos establecimientos, pero ninguno dio una respuesta clara y concreta).

Si la espera no se hace tan tormentosa, puede esperar a las unidades de restock que llegarán oficialmente a almacenes como Panamericana, Ktronix, Alkosto, Falabella, Jumbo, Pepe Ganga y al Éxito.

Si usted, como otros aficionados, no quiere esperar y quiere estrenar pronto la consola de su preferencia, puede contemplar la opción de adquirir su sistema en tiendas como Claro o en negocios más pequeños de Bucaramanga. Eso sí, debe prepararse para pagar un poco más de lo que ofrecen los distribuidores autorizados.

Por eso, se tendrían que pagar hasta 150 dólares más por cada máquina, por lo que “no se puede llegar a venderlas más caras que un almacén de cadena... para nosotros no vale la pena”. Incluso aseguran no comprometerse en promocionar las consolas al no saber si las podrán vender pronto por el alto precio de oferta.

Por ello, hemos averiguado en varias tiendas locales independientes y todo parece indicar que el nuevo PlayStation 5 y el Xbox Series X podrían llegar a costar entre $2.800.000 y $3.000.000.

Además, para el tema de las garantías, lo que les preocupa a muchos clientes, podemos esperar que estos comerciantes se encarguen de cualquier problema con técnicos suyos, en lugar de devolver las consolas directamente al fabricante.

Lo que es más fácil conseguir

Si bien las consolas principales ya están agotadas, debemos aclarar que siguen disponibles diferentes accesorios en estos almacenes, por lo que puede adelantar esta compra antes de disfrutar de su consola deseada.