Según un estudio encargado por Kaspersky, empresa global de ciberseguridad, un cuarto de los usuarios latinoamericanos considera la instalación de actualizaciones una tarea rutinaria y aburrida, mientras que en Colombia un poco más de la mitad de los encuestados (52%) suele posponerlas. La encuesta global además indica que 7 de cada 10 usuarios de la región no considera correr algún riesgo al optar por realizar las actualizaciones más adelante.

Las actualizaciones de los dispositivos no solo son necesarias para acceder a nuevas funciones o interfaces, sino que ayudan a mantener un alto nivel de seguridad. Los proveedores regularmente someten sus ofertas a pruebas en busca de nuevas vulnerabilidades potenciales que los atacantes podrían aprovechar. La instalación oportuna de actualizaciones puede servir como una defensa eficaz contra los ciberdelincuentes.

La encuesta reveló que entre las razones más citadas por parte de los colombianos para posponer este proceso se encuentran: el estar ocupados en el trabajo (33%), no querer dejar de usar su dispositivo en ese momento (28%) y no querer cerrar la aplicación que están utilizando (25%). En total, el 70% de los colombianos no ve ningún daño en esperar a aplicarlas.

“Puede que las alertas para la actualización de nuestros dispositivos no se presenten en momentos convenientes para nosotros, pero es importante aplicarlas lo antes posible”, comenta Roberto Martínez, analista senior de seguridad en Kaspersky.

Según el especialista, se descubren vulnerabilidades a menudo. “Por eso, si el dispositivo lleva mucho tiempo sin ser actualizado, este está expuesto a ser hackeado. Los desarrolladores parchan estas vulnerabilidades con actualizaciones, pero si no son instaladas, el sistema seguirá siendo vulnerable”, advierte Martínez.