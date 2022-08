Ramiro Lafarga, un argentino con 27 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones, ha hecho un recorrido por varios países como Chile, Brasil, Eslovaquia, Perú y ahora, desde abril de este año, lidera el equipo WOM en Colombia. Le gusta el café colombiano, ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez y no olvida el cinco - cero de la Selección Colombia contra la de Argentina. En diálogo con Vanguardia, destacó que es muy optimista con las operaciones de la empresa en el país y especialmente en Santander. Aún no ha tenido contacto con el nuevo gobierno y es un convencido que con la tecnología se pueden transformar las vidas. Ha recorrido Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla y ahora Bucaramanga.

¿Cómo avanza el despliegue de cobertura a nivel nacional?

Acabamos de lanzar una campaña que habla de WOM como una compañía nueva en el mercado que tiene una red nueva de última generación. Es la única red 100% 4G LTE de todos los operadores que hay en Colombia, la hemos desplegado en tiempo récord. Estamos arriba de las 4.000 antenas y seguimos instalando.

La ventaja que tiene una red de última tecnología es que el servicio y la experiencia de cliente es muy buena. Estamos liderando los rankings de la transmisión de tráfico y velocidad, porque nuestra propuesta de valor está en tener una muy buena red, el mejor servicio al cliente y los mejores precios. Es algo que WOM ha hecho desde un comienzo.

¿Cómo es la radiografía de la operación en el departamento?

En Santander tenemos una posición de crecimiento, estamos estabilizando la red. Empezamos hace un año y medio con un plan de despliegue muy fuerte y hoy lo estamos completando. Nuestra señal ha mejorado, de hecho parte de eso explica por qué muchos clientes se están pasando a WOM.

Superamos las 60 tiendas y seguiremos creciendo. Nuestra ambición es convertirnos, ojalá, en el gran operador de telecomunicaciones de Colombia.

¿Cómo va el trabajo de formalización con emprendedores para que con apoyo de las TIC mejoren su calidad de vida?

Efectivamente, tenemos un programa que invita al emprendedor a desarrollar su negocio. Nosotros damos apoyo, entrenamiento sobre el conocimiento de la tecnología, lo digital y el dispositivo, que es esencial para que un emprendedor realmente pueda tener éxito.

WOM quiere justamente hacer una diferencia y estar al lado del emprendedor.

En Santander estamos apoyando fuertemente esta iniciativa. Queremos destacarnos en ese sentido, como un facilitador para todo el universo de los emprendedores en Colombia.

Hay un tema tabú en Bucaramanga y es que la instalación de antenas genera riesgos para la salud, ¿cómo manejan eso en la compañía?

Cuando van a instalar una antena claramente no pasa eso. Lo que ayuda es a beneficiar y a mejorar la conectividad. Yo estoy hace 27 años en telecomunicaciones y esto no es nuevo, lo vengo escuchando desde hace 17 años. No hay ninguna evidencia de parte de la OMC que diga que genera algún efecto adverso a la salud el tema de las radiaciones que generan estas antenas. Así que tenemos que quedarnos todos muy tranquilos. Esto es tecnología segura, no hay problemas para la salud. Sí hay un tema y es cómo hacer que la instalación de las antenas tengan un sentido social, por ejemplo, antenas que se mimetizan, que se pueden disfrazar de un pino o de un árbol, o se pueden utilizar como un repositorio de agua en el techo. Entonces siempre hay solución, es una responsabilidad conjunta entre la comunidad, el gobierno o la alcaldía y obviamente el operador, en poder buscar una mejor solución.

Hablemos de la accesibilidad de los usuarios a los planes que pueda tener la compañía y la propuesta con la reforma tributaria, ¿cómo visualizan eso y si se van a mantener en esos precios?

Yo esperaría un poco a ver cuál es la propuesta, pues todavía no está claro realmente al día de hoy de qué se trata. Igual sí ha habido algún comentario en las últimas semanas de una intención de imponer impuestos a estos planes, pero la misma gente del Gobierno lo desterró. En todo caso, lo que nosotros tenemos es una visión un poco más amplia del tema, pues en la medida en que se suban los impuestos o se exijan y se aumenten los costos de los servicios, lejos de favorecer a la comunidad se van en sentido opuesto. Si se encarecen las cosas, menos gente accede al servicio. Si la intención es ampliar, masificar y acortar la brecha digital, especialmente en zonas menos urbanas o rurales, esto es justamente lo opuesto. Es cómo doy incentivos y trato de bajar impuestos, en vez de subirlos. Soy optimista en el sentido en que va haber un acuerdo entre entre las posiciones para justamente lograr esa ampliación de servicio con menos impuestos, más que aumentarlos.

¿Qué experiencia han tenido de estas reformas en otros países, por ejemplo en Chile, donde comenzaron?

En general y no sólo en Chile, yo diría en el resto de Latinoamérica, el gobierno entiende que si quiere acortar la brecha digital, esto significa que va a dar más acceso a toda la población. Hoy, el 88% de los colombianos tienen acceso a telefonía móvil y un 12% todavía no, entonces eso hay que trabajarlo para poder acortar esa brecha. En ese sentido, uno de los incentivos más importantes justamente es dar facilidades y un menor costo al cliente final con tarifas realmente muy alcanzables. No solamente las tarifas del servicio, sino también el costo del dispositivo, que también a veces es muy caro.

Entonces lo que ha pasado en el resto de Latinoamérica es que los gobiernos ven esto como una oportunidad de desarrollo y de crecimiento de la economía. Acortar la brecha digital hace que todo el mundo tenga acceso a Internet y esto propaga la economía y la hace crecer. Entonces hay que dar los incentivos adecuados para aumentar el alcance de la tecnología. Soy optimista en el sentido, creo que en Colombia va a suceder lo mismo,

¿Han tenido acercamientos con el Gobierno entrante?

No, todavía estamos a la espera, hay que dejar pasar una semana para que esté todo estabilizado. Así que estamos expectantes. Soy optimista en el sentido de que puede haber un diálogo fructífero entre las partes para poder avanzar en lo que es la disminución de la brecha digital.

¿Qué viene para Santander ahora?

Creo que WOM tiene una propuesta muy atractiva para el mercado, que tiene que ver con tener una red de última generación, tenemos un servicio que está creciendo y mejorando en lo que es velocidad de tráfico de datos. Por ejemplo, eso va a seguir incrementándose. Lo mismo que el trato con el cliente. Tenemos un despliegue comercial muy importante, no solo en Santander, sino en el resto del país, convirtiéndonos en el segundo operador con mayor cantidad de tiendas al alcance de la gente.

El servicio que queremos dar es mucho más cercano a las personas, mucho más humano. Haciendo las cosas, no teniendo letra chica ni tratando de engañar al cliente, eso es algo que en general ha venido sucediendo en los últimos años con nuestra competencia. Finalmente, el tema de la diferenciación de los planes y de las tarifas siempre tenemos que ser los más convenientes. Queremos dar el mejor precio por el servicio, en eso nos queremos comprometer.