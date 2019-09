Tim Cook, CEO de Apple, se subió al escenario para dar comienzo a la presentación de los nuevos iPhones y otros productos que se espera que la compañía dé a conocer en este encuentro. El evento se está llevando a cabo en el Teatro Steve Jobs, ubicado en Apple Park.

Apple Arcade

El evento comenzó con anuncios de Apple Arcade, el servicio de suscripción de videojuegos. Ahora se sumará una nueva solapa dedicada a Arcade dentro de App Store para que se puedan descargar juegos directamente desde la tienda virtual.

Todos los meses llegarán nuevos juegos con recomendaciones, trailers, guías y anticipo. En el escenario se mostraron algunos juegos como Frogger, que fue presentado por Benjamin Kinney de la empresa Konami.

Por su parte, Peter Fabiano de la empresa Capcom presentó el juego Shinsekai: Into the Depths y luego llegó el turno de Kelsey Hansen de Annapurna para presentar Sayonara Wild Hearts. Apple Arcade estará disponible a partir del 19 de septiembre en más de 100 países, con un catálogo de 100 juegos nuevos. El precio de suscripción será de USD 4,99 por mes.

Apple TV Plus

Tim Cook volvió al escenario para hablar del servicio Apple TV Plus. comenzó mencionando que el trailer de la serie The Morning Show es de los más vistos. A continuación se emitió el trailer de See, una serie protagonizada por Jason Momoa que muestra la historia de un mundo futurista donde toda la humanidad es ciega.

Luego mencionó que los primeros shows estarán disponibles a partir del 1 de noviembre y que se sumará contenido original todos los meses. Apple TV estará disponible en más de 100 países y el valor de la suscripción será de USD 4,99 “para toda la familia”, según remarcó Cook.

iPad

Greg Joswiak, vicepresidente de Marketing de Producto de Apple subió al escenario para presentar la séptima generación de iPad, que integra una pantalla Retina de 10,2 pulgadas, chip A10 Fusion, conector inteligente para utilizar con teclado, cámara de 8 MP y hecha con aluminio 100% reciclado.

El nuevo iPad ya se puede encargar a partir de hoy se comenzará a entregar desde el 30 de septiembre. Se venderá a partir de USD 329 y a USD 299 para clientes de instituciones educativas. Se incluye un año de suscripción a Apple TV Plus.

Apple Watch Series 5

Apple anunció que lanzará tres estudios médicos nuevos. Uno de ellos es sobre audición y se llevará a cabo con la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Michigan; otro sobre el estado de salud en las mujeres que se realizará junto con la Universidad de Harvard y el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos (NIH) y el último será sobre el corazón y se llevará adelatne con la Asociación Americana del Corazón, el Hospital de la Mujer y Brigham.

Los usuarios podrán anotarse para formar parte de estos estudios, en Estados Unidos, por medio de la app Apple Research (Investigación de Apple). Según se mencionó en la conferencia, Apple no puede acceder a información identificatoria de los usuarios.

Luego de esta introducción se presentó el nuevo Apple Watch Series 5 que integra un display Retina Always On, con refresco dinámico: desde 60 Hx hasta 1 Hz para ahorrar en el consumo de energía.

Integra nuevos sensores, una brújula y la batería ofrece 18 horas de autonomía. Este nuevo smartwatch cuenta con un botón dedicado para hacer llamadas de emergencia. Esta herramienta está disponible en 150 países de todo el mundo.

El Apple Watch Series 5 con costará USD 399 con GPS y a USD 499 para el que ofrece conexión celular. Ya se puede encargar online y se comenzará a entregar a partir del 20 de septiembre. El Apple Watch Series 3 ahora costará USD 199.

iPhone 11

Se comenzó presentando el iPhone 11 que es de aluminio y vidrio, integra una pantalla de 6,1 pulgadas y cuenta con dos cámaras en la parte trasera: una que es gran angular, con resolución de 12 MP, apertura f/1,8 y zoom óptico de 2 X; en tanto que la otra lente es ultra gran angular y también con 12 MP resolución pero con apertura f/2,4.

Viene con audio Dolby Atmos y se venderá en seis colores: blanco, morado, verde, rojo, amarillo y negro.

La cámara frontal es de 12MP, TrueDepth y también puede grabar videos en cámara lenta con resolución 4K.

Integra chip A13 Bionic que, según la compañía, hacen que este iPhone tenga el CPU y GPU más rápidos del mercado. La batería ofrece una hora más de autonomía que la del iPhone XR.

Cuenta con pantalla Liquid Retina de 6,1 pulgadas. Este móvil se comercializará a partir de USD 699.

iPhone 11 Pro

El iPhone 11 Pro viene en dos tamaños: pantalla Oled Super Retina de 5,8” y 6,5”. El display ofrece 1200 nits de brillo y consume un 15% menos de energía que en la versión anterior.

Integra Dolby Vision y Dolby Atmos, así como chip A13 Bionic. A su vez, se mencionó que la batería del modelo Pro ofrece cuatro horas más de autonomía que la del XS, en tanto que la del modelo Max dura cinco más que la del XS Max.

Tal como se había filtrado, este modelo cuenta con triple cámara trasera. Las tres ofrecen 12 MP de resolución. Una de las lentes (26 mm) es gran angular, con apertura f/1,8 y estabilización óptica; otra de las lentes (13 mm) es ultra gran angular de 120 grados, con apertura f/2,4 y la tercera es un telefoto (52 mm), con apertura f/2,0 y estabilización óptica. Las tres cámaras graban en resolución 4K.

El iPhone 11 se comercializará a partir de los USD 699, el iPhone 11 Pro se venderá desde USD 999 y el iPhone 11 Pro Max, desde USD 1099.

Luego se habló sobre el sistema de renovación de equipos que tiene Apple, denominado Apple Trade In que permite que se use el iPhone como forma de pago para adquirir un nuevo modelo de la compañía. La novedad es que ahora se podrá abonar en cuotas.