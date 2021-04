Samsung anunció la expansión de su programa Galaxy Upcycling con Galaxy Upcycling at Home, una iniciativa que ofrece vida nueva a los teléfonos inteligentes Galaxy más antiguos al convertirlos en una variedad de dispositivos IoT (Internet de las Cosas) a través de una simple actualización de software.

Samsung implementó el servicio beta para Galaxy Upcycling at Home en Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur. Con Galaxy Upcycling at Home, los usuarios pueden convertir fácilmente sus dispositivos usados La función Galaxy Upcycling at Home está disponible en todas las series S, Note y Z lanzadas a partir de 2018 (S9, Note9 o posterior) con Android 9 y superiores. Se admitirán más dispositivos en el futuro. Galaxy en dispositivos domésticos inteligentes, como un monitor de cuidado infantil, una solución para el cuidado de mascotas y otras herramientas que satisfagan las necesidades individuales de sus estilos de vida.

Convierta su casa en un hogar inteligente

Galaxy Upcycling at Home proporciona recursos perfeccionados de control de luz y sonido al reutilizar los sensores incorporados. Los usuarios pueden transformar sus dispositivos antiguos a través de SmartThings Labs – una función dentro de la aplicación SmartThings.

· Con una solución perfeccionada de inteligencia artificial (IA), los dispositivos Galaxy pueden distinguir con mayor precisión los sonidos en el entorno cotidiano, lo que permite que los usuarios elijan por guardar determinadas grabaciones de sonido. Por ejemplo, si el dispositivo detecta sonidos como el llanto de un bebé, el ladrido de un perro, el maullido de un gato o un golpe, éste enviará una alerta directamente al teléfono inteligente del usuario, que podrá escuchar el sonido grabado.

· Los dispositivos también pueden utilizarse como sensor de luz para medición del nivel de brillo de la habitación. Los usuarios podrán configurar fácilmente el dispositivo para que encienda automáticamente las luces o el televisor a través de SmartThings si la habitación se vuelve más oscura que el estándar de luz preestablecido.

Para que un dispositivo detecte continuamente el sonido y la luz, éste debe funcionar activamente durante largos períodos de tiempo. Por esta razón, Samsung ha equipado la actualización Galaxy Upcycle at Home con soluciones de optimización de la batería para minimizar su uso. Los dispositivos también podrán conectarse sin esfuerzo al SmartThings, lo que les permitirá interactuar con innumerables otros dispositivos de IoT en el ecosistema SmartThings.

“Los dispositivos domésticos inteligentes son una tendencia de rápido crecimiento para la electrónica de consumo y creemos que los dispositivos Galaxy que actualmente no se utilizan pueden desempeñar un papel importante en la conversión de cada hogar en un hogar inteligente. El programa transforma los dispositivos Galaxy en dispositivos SmartThings y demuestra el poder de nuestra plataforma inteligente de IoT para la ampliación de las posibilidades de lo que los usuarios pueden hacer con sus teléfonos antiguos. A través de Galaxy Upcycling at Home, los usuarios tendrán acceso al ecosistema SmartThings completo, lo que les permitirá explorar actualizaciones y funciones más amplias sin tener que comprar un nuevo dispositivo”, dijo Jaeyeon Jung, vicepresidente y Líder del equipo de SmartThings de los Negocios de Comunicaciones Móviles en Samsung Electronics.