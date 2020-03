La apuesta de Huawei es crear un ecosistema propio, que sus aparatos: audífonos, celulares, tablets, televisores y computadores se entiendan y se hablen entre sí.

La línea de celulares es una de las más importantes en esa tarea. La china Huawei presentó en una conferencia virtual sus nuevos teléfonos: el P40, P40 pro y P40 pro plus. La propuesta de la compañía soporta redes 5G, no traen orificio para audífonos y tienen más de 3.800 miliamperios de batería.

Entre lo más innovador del P40 está su asistente virtual Celia y una aplicación para buscar otros programas que no están en la tienda. Debido al veto de Estados Unidos, los teléfonos chinos no incluyen los servicios de Google. Por ejemplo, no se puede descargar YouTube, pero la fabricante incluyó sus propios programas de streaming: Huawei Music y Huawei Video.

Tres, cuatro y cinco cámaras

Las pantallas de los tres móviles de Huawei siguen en la tendencia de eliminar los bordes. Son como ver “una copa llena de agua a punto de desbordar, para dar una experiencia de inmersión”, dijo en la presentación Richard Yu, director de la línea de móviles de la compañía.

En fotografía, el sistema frontal de los tres dispositivos es doble: una cámara de 32 megapixeles (mp) y un sensor que permite el efecto bokeh (fondo borroso). En cámaras traseras, el P40 trae un sistema triple: uno de 50 mp, otro de 16 mp y otro de 8 mp. En el P40 pro son 4: uno de 50 mp, otro de 40 mp, otro de 12 mp y un sensor para efecto bokeh.

El P40 pro plus tiene una apuesta de 5, igual que el pro, pero añade un sensor dedicado solo al zoom.

Sin embargo, los usuarios deben ser el doble de cuidadosos con las aplicaciones que descargan.

Como la App Gallery de la compañía no cuenta con la mayoría de aplicaciones populares, deben asegurar que estén en un sitio oficial antes de instalarla. De lo contrario podrían estar descargando códigos maliciosos y tener una mala experiencia con un teléfono gama alta.

Esta serie está disponible en tres acabados de vidrio brillante, blanco, azul y negro. Como también en dos colores con acabado mate: oro rosado y plata.

Por su parte, el Huawei P40 Pro+ incluye un panel trasero con acabados en cerámica y llegará en blanco y negro.