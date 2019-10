Si bien es cierto que existen cientos de emuladores que permiten disfrutar de los videojuegos clásicos que se estrenaron con las primeras consolas, el sitio Internet Archive se ha convertido en una de las hemerotecas más populares de la red en ése y otros ámbitos.

Cabe recordar que Internet Archive tiene películas, series y contenido en general que es de dominio público. Como su nombre lo indica es un gran archivo digital. Además de contenido audiovisual y videojuegos, cuenta con millones de libros y miles de otros programas de software.

Allí dentro hay una biblioteca con una gran cantidad de juegos para el viejo sistema operativo MS-DOS de Microsoft. De hecho, recientemente se añadieron otros 2.500 juegos a la biblioteca, con lo cual se llegó a los 7.000 títulos en el sitio.

Algunos de los títulos que se pueden encontrar son Microsoft Adventure, Mr. Blobby, Super Munchers: The Challenge continues, Street Rod, Digger, Acid Game, The Secret of Monkey Island, Loom y Flight Simulator.

Lea también: Google presenta su nuevo Pixel 4 con el acento en privacidad y nueva cámara.

Gracias a Internet Archive es posible bucear en un centenar de videojuegos de cuando aparecieron las primeras consolas. ¿Lo mejor? Todo gratis y desde el navegador.

“Es un retorno a la revolución que se cocinó en los hogares, cuando la chimenea primero y la televisión luego fueron transformadas por las consolas en salas de juegos”, afirmaron los creadores de Internet Archive en 2013.

El único inconveniente que hay que tener en cuenta es que, aunque las conexiones de banda ancha ayudan, la carga de los juegos puede demorarse y eso puede ser un obstáculo para una buena experiencia de usuario.

Internet Archive también permite redescubrir la gráfica y la animación de juegos en la Atari 2600, comercializada en 1977, pero también en consolas como la Magnavox Odyssey (1978) o la ColecoVision (1982).

Esta página, que fue creada en 1996 juntando a investigadores y universitarios, intenta construir la historia de la era digital.

Para jugar, sólo es necesario acceder al sitio, elegir la consola y hacer clic sobre el videojuego que se prefiera.

Lea además: Siemens invertirá en Colombia 500 millones de euros en tecnología y energía.

La empresa Analogue se ha dedicado a lanzar distintas versiones “retro” de consolas clásicas como la Nintendo Entertainment System (NES). Ahora, acaba de anunciar el lanzamiento de su propia versión del emblemático Game Boy.

El aspecto más destacado de esta nueva consola es que será compatible con todos los cartuchos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance.

Cuenta con una pantalla LCD de 3,5 pulgadas con 665ppi (1600 x 1440 pixeles) y retroiluminación incorporada, al igual que con una batería recargable de iones de litio, con carga vía USB tipo C, conector jack de 3,5 mm y un lector de tarjetas de SD.

Su aspecto es muy similar a la consola de Nintendo. Aunque Analogue detalló que fue hecha para que pueda ser personalizada de diferentes modos.

De forma adicional, contará con un sintetizador llamado Nanoloop para quien desee hacer música con la consola lo pueda hacer.

Analogue también ha creado un dock que permitirá conectar la consola a un televisor vía HDMI para disfrutar los títulos en una pantalla de mayor tamaño.

De acuerdo con sus creadores, el Analogue Pocket estará disponible hasta 2021, y su precio rondará los USD 199.