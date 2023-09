Katy Perry vende parte de su repertorio musical a Litmus Music por 225 millones de dólares

La nueva empresa propietaria de parte del repertorio de Perry no hizo públicos los detalles económicos de la operación, pero informó en un comunicado que el acuerdo incluía las grabaciones originales de la estrella del pop en esos cinco discos y sus derechos de publicación.

Los álbumes que desde ahora pasará a explotar Litmus Music, una empresa de derechos musicales dentro de la firma de inversión global Carlyle Group, son: "One of the Boys" (2008), "Teenage Dream" (2010), "PRISM" (2013), "Witness" (2017) y "Smile" (2020).

El grupo Universal Music seguirá siendo el dueño de los másters de los cinco discos.

