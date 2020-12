Google, Amazon, Apple y Facebook llegaron a marzo siendo gigantes y la pandemia los convirtió en titanes. Estas empresas se han reforzado gracias al avance del trabajo remoto y las restricciones a la movilidad y tanto su tamaño como su poder sobre el mercado inquietan cada vez más a los reguladores en todo el mundo.

Aunque hasta la fecha no habían sido inmunes a este tipo de demandas, que ahora sea el Gobierno de EE.UU., país en que todas ellas tienen la sede, el que haya lanzado el desafío podría tener implicaciones mayúsculas. La primera de ellas y la que más morbo genera es que se les obligue a dividirse, algo que, sin embargo, todos los expertos coinciden en que es altamente improbable.

Cuantiosas multas y la prohibición de las prácticas que el Gobierno considera anticompetitivas parecen resoluciones mucho más viables, pero primero habrá que demostrar que efectivamente las empresas han abusado ilegalmente de su dominio, y estas, a su vez, se esforzarán por probar lo contrario.

El caso de Google

Google es de los cuatro el que peor pinta para la empresa. Ya hay una demanda presentada formalmente por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. y además la compañía acumula miles de millones en multas antimonopolio por parte de la UE y Turquía.

“Ahora mismo no pinta bien para Google. Pagar miles de millones anuales a Apple para tener exclusividad... A mí no me queda claro cómo eso puede ser valioso para Google si no es para impedir que otros motores de búsqueda se abran hueco en el mercado”, explicó a la Agencia Efe Rebecca Haw Allensworth, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Vanderbilt.

Uno de los principales contenciosos en la demanda del Gobierno: el pago de cuantiosas sumas por parte de Google a fabricantes, especialmente a Apple, para que su buscador aparezca como la opción por defecto en dispositivos como el iPhone, en detrimento de sus competidores Bing, Yahoo y DuckDuckGo.

¿Qué sucede con Facebook?

La segunda gran campanada del año se dio a principios de diciembre, cuando la Comisión Federal del Comercio y los fiscales generales de 46 estados y dos territorios de EE.UU. presentaron sendas querellas contra Facebook.

Ambas demandas se centran en las adquisiciones por parte de la red social de los competidores Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014, operaciones que, paradójicamente, fueron aprobadas en su momento por la FTC, el mismo ente que ahora se querella contra Facebook.

Esta aparente contradicción es algo que el propio Mark Zuckerberg saca a relucir siempre que tiene ocasión, incluso cuando declara ante el Congreso.

¿Cuál es el mercado de Amazon y Apple?

Los casos contra esas dos empresas se basarían en su poder como mercados dentro del mercado.

Sin embargo, una investigación del diario Wall Street Journal dice que la firma de Jeff Bezos usa la información de la que dispone como amo del mercado para crear o mejorar sus propios productos y perjudicar a los del resto de tenderos, ahí sí que tiene el Gobierno estadounidense un caso claro contra Amazon.

Algo similar ocurre con App Store, que fija condiciones y comisiones a su discreción, lo que le ha valido una revuelta por parte de desarrolladores como Epic Games (Fortnite), Match (Tinder) y Spotify contra la tasa del 30 % que les cobra la compañía.

En esencia, todos estos casos comparten unas características básicas: son empresas de creación relativamente reciente, que han crecido exponencialmente gracias a efectos de red y que, en líneas generales, gustan mucho a los consumidores.

Por ello, cualquier caso antimonopolio con posibilidades de éxito deberá centrarse en hallar malos comportamientos dirigidos a eliminar competidores, en lugar de simplemente alegar que las compañías son demasiado grandes.

De lo contrario, como reconoce Allensworth, “existe la preocupación de que se castigue a la gente por crear productos buenos y muy exitosos”.