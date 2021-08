Motorola presentó la nueva familia Edge. Ahora apuesta por ir más allá de la generación anterior de este modelo en casi todas las categorías. Hay una apuesta por procesadores, cámara, pantalla, carga de batería y experiencias ampliadas con la plataforma Ready For, que ahora se expande y podrá disfrutarse desde el PC e inalámbricamente.

La nueva familia Motorola Edge estará disponible en América Latina durante las próximas semanas.

Ready For: ahora inalámbrico y para PC

Se lanza una nueva conexión inalámbrica y la compatibilidad con PC. Con las tres opciones de Ready For (con cable, inalámbrico y Ready For PC), las posibilidades aumentan para mejorar la experiencia de usuario.

Ready For PC se podrá disfrutar en los tres integrantes de la familia Motorola Edge, mientras que Ready For Wireless es compatible con el Motorola Edge 20 pro y Motorola Edge 20, y Ready For Tradicional, con el cable que viene incluido dentro de la caja, funciona en el Motorola Edge 20 Pro.

Innovaciones de software

Motorola elige mejorar la experiencia móvil a través de My UX. Incluye todas las moto experiencias, aplicaciones específicas y personalizaciones que las personas ya conocen y adoran.

Esto incluye gestos exclusivos como agitar para prender la linterna, captura rápida, captura de pantalla con tres dedos y levantar para silenciar.

También puedes seleccionar cualquiera de las 20.000 personalizaciones de formas de iconos, combinaciones de colores y fuentes de visualización.