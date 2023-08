$!¡No coma cuento! WhatsApp no ha anunciado que el uso de la aplicación será pago

Recientemente, ha surgido una cadena falsa acerca de WhatsApp y su estatus como servicio gratuito.

La información difundida asegura que al compartir cierto mensaje a través de WhatsApp, se evitará que la plataforma se convierta en un servicio de pago o que se publiquen mensajes privados. Sin embargo, queremos aclarar que esto es completamente falso.

Uno de los mensajes que se ha compartido ampliamente dice:

"No autorizo. Recuerda, mañana entra en vigor la nueva regla de WhatsApp que permite el uso de tus fotos. El plazo finaliza hoy. Esto podría usarse en juicios en tu contra. Todo lo que has compartido podría ser público a partir de ahora, incluso los mensajes eliminados. No cuesta más que copiar y pegar este aviso y reenviarlo. Es mejor prevenir que ser vulnerado. No doy permiso a WhatsApp ni a sus afiliados, como Facebook e Instagram, para usar mis imágenes, información, mensajes, fotos, mensajes eliminados, archivos, etc. Esto es real."

Otro mensaje añade: "Comparte esto en 10 grupos y verás un símbolo ✅ en tu WhatsApp, lo que indica que tu teléfono está protegido contra la nueva regla. El sábado comenzará a facturarse WhatsApp. Si tienes al menos 10 contactos, envíales este mensaje. Así demostrarás que eres un usuario activo y tu logo se volverá azul, lo que mantendrá el servicio gratuito. Esto fue discutido en los medios hoy. Se dice que WhatsApp costará 0,01 euro por mensaje. Envía este mensaje a 10 personas. Si lo haces, la luz se volverá azul; de lo contrario, WhatsApp activará la facturación."