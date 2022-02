Cargar el celular apagado, no hará que la batería dure más, sino que permitirá que esta se cargue mucho más rápido. “Una actividad que sí influirá en la vida útil de la batería, es que el teléfono de los usuarios se descargue por completo, por ende, se recomienda conectarlo a la energía cuando este muestre niveles entre el 20% o 10% de carga” aseguró Rubén Talero, Gerente de entrenamiento de vivo.

Seguro se acuerdan de esas veces que compraron un celular nuevo, pero que no lo usaron al instante por miedo a que se pudiera dañar la batería, pues se debía dejar cargando toda la noche. Esta es una de las prácticas que más se realizan y que se han creído desde hace muchos años, sin embargo, las baterías de los celulares actuales están calibradas desde su fabricación, por ende, no es necesario llevar a cabo esta actividad.

En el caso de vivo, dos dispositivos de la Familia Y, el Y21S y el Y33S, cuentan con un innovador sistema de refrigeración líquida que ayudará a controlar la temperatura del dispositivo para que este no se recaliente, sea por un aumento de la temperatura ambiente o por el uso de aplicaciones de alto rendimiento.

Es por esto que se recomienda a las personas no creer en este mito, que afecta en especial las baterías de los celulares, pues la temperatura óptima para un smartphone es entre 15 y 20 grados centígrados. También es importante que los dispositivos no se dejen expuestos al sol, o cerca de objetos que puedan irradiar mucho calor, como estufas, planchas del pelo, entre otros.

¿Se puede usar cualquier accesorio en los smartphones?

No todos los accesorios están hechos para una marca de celular en específico, y no todos cuentan con certificaciones que avalan que están fabricados con materiales aptos y que no pongan en riego al dispositivo ni al usuario. Es por esto que lo recomendable es evitar el uso de accesorios genéricos y usar los del fabricante.

“Para nosotros es fundamental asegurar la buena experiencia del usuario en todo momento. Por ello, y sin importar algunas tendencias que se están viendo en el mercado, todos nuestros smartphones y accesorios incluyen su cargador completo (conector y cable) y los celulares vienen con manos libres” dijo Talero.