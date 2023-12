Oracle abre la primera Región de Nube Pública en Colombia

Con una inversión de 100 millones de dólares, esta es la región de nube número 47 para la empresa estadounidense, pero la primera en operar para Colombia. Claro Colombia se une a Oracle como un aliado anfitrión de esta tecnología en el país.

Durante la rueda de prensa, el saliente presidente de Claro, Carlos Zenteno, explicó que es un hito importante en la evolución de la tecnología en Colombia y aseguró que la nube garantizará una baja latencia en los servicios, con 90 km de fibra óptica en todo el país.

Claro se convierte en uno de los aliados de la nueva Región de Nube en Bogotá y, a través de esta alianza con Oracle, amplía su oferta como operador de telecomunicaciones con servicios de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) a organizaciones en toda Colombia.

El ecosistema global de OCI ayudará a facilitar y acelerar la adopción de la nube. Una red de más de 90 socios globales y regionales de OCI FastConnect que le ofrece a las organizaciones conectividad dedicada a Oracle Cloud Regions y a los servicios de OCI.

FastConnect proporciona una conexión de red privada dedicada con mayor ancho de banda, menor latencia y un rendimiento más consistente que las conexiones públicas basadas en Internet. Los socios de FastConnect disponibles en el lanzamiento de Oracle Cloud Bogotá Region incluyen Cirion, Claro, Equinix y Ufinet.

“Establecer una región de nube en Colombia es un reflejo del compromiso de Oracle con el desarrollo tecnológico del país”, afirmó Germán Borromei, presidente Oracle Colombia y Ecuador. “Con la nueva región estamos ayudando a acelerar la adopción de soluciones en la nube, democratizar el acceso a tecnología innovadora, apoyar la modernización de las organizaciones y fomentar su crecimiento para ayudarlas a alcanzar el éxito en un entorno empresarial competitivo”.

Como parte de la estrategia de la nube distribuida de Oracle, la nueva región representa la 47.ª incorporación a las regiones de nube pública de Oracle que ofrece todas las capacidades de Oracle Cloud a través de más de 100 servicios OCI y aplicaciones en la nube para migrar, modernizar e innovar, que incluyen Oracle Autonomous Database, MySQL HeatWave Database Service, Oracle Container Engine for Kubernetes, Oracle Cloud VMware Solution, y AI infrastructure.

“Junto a Oracle establecimos la primera región de nube pública en Bogotá, un hito importante en la evolución tecnológica de Colombia, ya que la nueva región ayudará a acelerar la transformación digital de las empresas en todo el país, incluidas las pequeñas y medianas empresas, que representan el 90 por ciento en Colombia”, expresó Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia.

Saúl Kattan, Alto consejero presidencial para la Transformación Digital, explica que “escenarios de nube pública, como el que está presentando Oracle en territorio colombiano, generan impacto no sólo en la economía del país, sino que trae beneficios en lo social y en la generación de nuevas oportunidades. Por eso, desde la consejería, estamos trabajando en el diseño de un plan maestro de datos y en la formación de talento especializado en lo digital, que contribuyan con el propósito de hacer de Colombia un país más productivo. Con este tipo de proyectos debemos estar a la vanguardia”.

Mauricio Lizcano, Ministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia, destaca que “la industria tecnológica de Colombia sigue creciendo gracias a proyectos como éste. Es alentador presenciar la apertura de la primera región de nube pública en nuestro país, ya que tendrá un impacto significativo en las empresas y en la economía de Colombia, generando una amplia gama de oportunidades de crecimiento”.

La nube distribuida de Oracle ofrece mayor control y flexibilidad

La nube distribuida de Oracle ofrece a los clientes todas las ventajas de la nube con un mayor control de las operaciones, así como de la residencia y proximidad de los datos. También ofrece a los clientes una baja latencia, incluso para operaciones que abarcan varias nubes. En total, Oracle gestiona 66 regiones de nube en 26 países, incluidas regiones públicas y dedicadas.

Todas las opciones de despliegue ofrecen más de 100 servicios en la nube en infraestructura y aplicaciones para apoyar la migración, modernización e innovación de TI. Los servicios y precios de OCI son coherentes en todos los tipos de despliegue para simplificar la planificación, la portabilidad y la gestión.

Varias regiones de Oracle Cloud ya funcionan con energía 100 por ciento renovable, lo que permite a las organizaciones ejecutar sus servicios informáticos de manera más sostenible y con una menor huella de carbono. Para avanzar aún más en su compromiso con las operaciones sostenibles, Oracle y sus socios de recuperación de activos reciclaron el 99,7% del hardware retirado que recogieron en el FY23.

Empresas beneficiadas con la Nube Pública Regional

Banco Falabella es un cliente importante en la región de nube de Chile. Una vez llegó la nube pública de Oracle a ese país, Falabella Financiero (FIF) decidió dar un salto a la modernización de su core bancario, en búsqueda de una estrategia digital que diera estabilidad, robustez tecnológica, resiliencia, escalabilidad, control de obsolescencia y ventajas competitivas de cara a las nuevas realidades del mercado y de los usuarios.

Por eso, como lo afirma Javier Martin, Head of Operation & IT department en Banco Falabella Colombia, “conformamos un equipo presencial en las oficinas de Falabella y contamos con equipos conectados de forma remota desde varios países del mundo (Colombia, Chile, USA, India, etc) para lograr el éxito de la migración a la nube”. Y eso se aprecia en los beneficios, asegurando que

“Logramos disminuir los tiempos de procesos críticos drásticamente, pero, sobre todo, estamos convencidos que este es el camino para tratar la obsolescencia, resiliencia y escalabilidad de las plataformas críticas de la compañía de forma seria y profesional”, añade.