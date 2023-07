Juan Felipe Casas

“Yo vivo en Bogotá, pero soy originario de Ubaté. Quería estudiar administración de empresas, intenté por varios medios entrar a varias universidades, pero por distintos motivos no pude. Estaba un poco perdido porque no sabía qué hacer y fue en alguna red social que vi el anuncio de un bootcamp, un curso intensivo; también le había escuchado a varios youtubers que sigo, que los bootcamps ayudaban mucho para aprender a programar y eso me llamó la atención.

Entré en el bootcamp de EDUCAMÁS porque ellos garantizaban tener prácticas. Al principio lo dudé un poco, pero cumplió todas mis expectativas y aprendí mucho más de lo que esperaba. Aprendí a ser muy autónomo, siempre con el apoyo tanto de mis compañeros como de los formadores cuando se necesitaba.

El bootcamp también me volvió más extrovertido, yo antes me consideraba una persona muy tímida, me costaba mucho como trabajar en equipo y hoy siento que eso ya no me pesa. Aprecio mucho más la calidad de las personas, eso es inigualable, al final esas personas son las que se quedan en tu vida.

Obvio tuve momentos de crisis, quería tirar la toalla, yo soy una persona que cree en las frases motivadoras, entonces siempre tenía frases a mi lado, y mi pareja me ayudó mucho, ella siempre me apoya mucho en todo lo que hago.

Así pude conseguir mi primera experiencia laboral. Actualmente estoy en Mercado Libre, mis metas ahora son mantenerme aquí y llegar a un nivel de Seniority, por supuesto sin dejar de aprender porque por más que uno sepa siempre hay algo más que explorar”.