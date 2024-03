$!¿Qué pasa si desconecto el celular antes de que llegue a 100%?

El mito del efecto memoria:

En el pasado, las baterías de níquel-cadmio (NiCd) sufrían un fenómeno conocido como "efecto memoria". Este problema hacía que las baterías perdieran capacidad si se recargaban antes de agotarse por completo. Sin embargo, la mayoría de los dispositivos modernos utilizan baterías de ion de litio (Li-ion), que no están afectadas por este fenómeno.

Las baterías Li-ion no tienen memoria y no requieren descargas completas para mantener su capacidad. De hecho, estas baterías pueden beneficiarse de cargas parciales en lugar de descargas completas, lo que significa que no hay necesidad de esperar a que el celular alcance el 100%.