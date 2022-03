Sitio web se hace pasar por Mercado Libre para robar datos financieros

En este caso, ESET analiza un sitio que intenta suplantar la identidad de una popular plataforma en varios países de América Latina, como es Mercado Libre, pero también utilizando el logo de Mercado Pago, la plataforma de pagos asociada. El nombre del dominio no tiene ningún tipo de relación con el oficial, por lo que es posible detectar que se trata de un engaño con solo observar la URL.

Los cibercriminales hacen uso de anuncios en distintas plataformas para promover el engaño, como Facebook o YouTube. “En estos anuncios se promocionan grandes ofertas de productos costosos, como televisores, computadoras y teléfonos celulares, motos, etc., lo cual debería ser una segunda señal de alerta (además del dominio) para el usuario: los precios son demasiado buenos para ser reales. Por ejemplo, un usuario de Reddit comentó que llegó al sitio por una oferta de un scooter eléctrico por tan solo 160.000 pesos colombianos, el equivalente a 42 dólares estadounidenses.”, comenta Martina López, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Una vez realizada la falsa compra, la víctima ve retirado su dinero, pero nunca recibe el producto. Así es como varios afectados cuentan sus experiencias en sitios de denuncias sobre este mismo sitio web, incluso llegando a alegar la recepción de productos de poco valor como barras de metal en algunos casos.

Según la información otorgada por el servicio WhoIs, que registra administración de dominios en la internet, podemos ver que el sitio fue registrado durante diciembre de 2021 con un servicio proveniente de China, muy alejado del sitio al que suplanta y dónde dirigen sus publicidades.

Desde ESET recomiendan prestar especial atención a cualquier publicidad que ofrezca productos o servicio a un muy buen precio, o incluso gratuitos, ya que no existe ninguna garantía de que la oferta sea cierta. Además, es importante revisar los enlaces de los sitios a los que se ingresa, para asegurarse que realmente se trata del sitio al cual se quiere ingresar y no uno falso. También es importante contar con una solución de seguridad instalada y actualizada en los dispositivos que puede prevenir antes enlaces no seguros. Finalmente, y en el caso de haber sido víctima de alguna estafa relacionada a compras en línea, se deben realizar las denuncias correspondientes, ya que constituye un tipo de estafa.