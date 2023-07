Al igual que en Twitter, se puede activar notificaciones para que se le alerte cuando un usuario publica, pero no se pueden crear listas con usuarios.

Tampoco se pueden usar hashtag o etiquetas, por lo que no hay trending topics o tendencias.

No obstante, una de las ventajas de Threads -que aún no cuenta con publicidad- es que no habrá límite en la cantidad de publicaciones que los usuarios pueden ver en Threads, uno de los diferenciadores clave entre las dos aplicaciones después que el pasado fin de semana Musk anunciara (y luego retirara) límites en la lectura de tuits para evitar “niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”.

Las acciones de Meta subían esta mañana antes de la apertura de la bolsa neoyorquina alrededor de un 1 %.

En noviembre del año pasado, el propietario de Twitter, Elon Musk, dijo que su plataforma tiene casi 260 millones de usuarios activos diarios y, según el Wall Street Journal, la plataforma del pajarito les ha estado diciendo a los anunciantes que tiene una base de usuarios activa mensual de 535 millones de usuarios.