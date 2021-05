Tigo se convirtió en el primer operador en introducir la innovación tecnología Open RAN para desplegar redes móviles 4G en 362 sitios rurales de Colombia. Estas zonas hacen parte de las más de 1.600 localidades con las que se comprometió la compañía en la subasta de espectro de 2019.

Open RAN es una innovación tecnológica revolucionaria en el sector de las telecomunicaciones. Antes los proveedores del hardware no permitían la instalación de tecnologías de conectividad que no fueran propias o licenciadas. Esta tecnología permite desagregar los componentes de hardware y software en los equipos de radio, con lo cual el software de una antena 4G puede ser instalado en servidores estándar que no necesariamente, pertenecen al mismo proveedor del software.

Para lograr esta flexibilización en el despliegue, Tigo desarrolló una alianza estratégica con la empresa Parallel Wireless para llevar esta tecnología a 362 sitios rurales 4G del país que hoy no cuentan con ninguna conectividad móvil.

Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, destacó que “utilizar Open RAN en Colombia es un hito gigantesco para Tigo y para el país. Vamos a implementar tecnología de vanguardia, que se está utilizando decididamente en países como Reino Unido, para conectar a colombianos que hoy no tienen acceso ni siquiera a una antena de telecomunicaciones”.

Por su parte, Keith Johnson, presidente de Parallel Wireless, dijo: “Somos líderes en el mercado, lo que nos permite establecer un ejemplo para otros operadores en la región y apoyar los esfuerzos de Tigo para ser los primeros en llevar la conectividad 4G a sus suscriptores rurales y urbanos. Esperamos expandir las implementaciones en muchas más ubicaciones en América Latina en los próximos años”.

Brecha digital

Tras la subasta de espectro de 2019, Tigo se comprometió a invertir más de $3 billones de pesos para completar el despliegue móvil en la banda de 700 MHz. Precisamente, la innovación de utilizar Open RAN permitirá que haya mayores eficiencias en este proceso. Eficiencias que se traducirán en beneficios para los usuarios.

“Estamos cerrando la brecha digital. Esto se hace con inversiones y sobre todo con innovaciones”, dijo Marcelo Cataldo.

Hoy, Colombia tiene más de 10 millones de personas que todavía se conectan a tecnologías 2G y 3G.