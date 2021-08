América Latina hispana es uno de los mercados móviles de más rápido crecimiento en todo el mundo. Registra más de 2,5 mil millones de instalaciones durante el primer trimestre de 2021.

De acuerdo con el reporte “The State of App Marketing Latin América 2021”, elaborado por AppsFlyer, líder mundial en atribución móvil y análisis de datos, junto con App Annie, plataforma de análisis y datos móviles, las empresas de aplicaciones móviles en los países de habla hispana de América Latina invirtieron cerca de US$690 millones en campañas de adquisición durante el 2020, con casi US$500 millones provenientes de aplicaciones que no son de juegos.

No obstante, el 2021 promete establecer nuevos récords. Solo en el primer trimestre, los marketers de aplicaciones en México invirtieron, en promedio, un 163% más en la adquisición de usuarios que en el primer trimestre de 2020.

“Este es uno de los mercados de aplicaciones de más rápido crecimiento en el mundo, con una población joven que prefiere los móviles y una enorme presencia de smartphones en todos los segmentos sociales. Si bien la crisis del COVID-19 aceleró la adopción de apps en varios sectores, nuestros datos muestran que en las principales verticales, el marketing fue un componente clave para impulsar las instalaciones en el primer trimestre de 2021, con casi el 69% de las instalaciones”, dijo Daniel Junowicz, regional manager Spanish Latam de AppsFlyer.

Hallazgos destacados

Entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre del año 2021, el crecimiento de las instalaciones no orgánicas en la región alcanzó el 122%.

La tasa de desinstalación aumentó de 39% durante el primer trimestre de 2020, a más del 50% en el mismo periodo de 2021. Para destacar, las apps de Finanzas y Negocios son las que más crecen en demanda.

1. Google Play es la tienda dominante para las descargas de aplicaciones en Latam: Nueve de cada 10 aplicaciones se descargan en esta plataforma.

2. TikTok, Disney+, Telegram y WhatsApp son las apps que están marcando tendencia en los principales mercados de la región.

3. En 2020 TikTok, Facebook y Whatsapp ocupaban los primeros lugares. Este año, TikTok conserva el primer lugar, en el segundo se ubica Kwai y en el tercero, Google Meet.

4. Whatsapp bajó del tercero al cuarto lugar, Instagram ahora se encuentra en la posición 10, y Telegram subió de la posición siete a cerrar el top 5.

5. Snapcaht, que el año pasado ocupaba el sexto lugar, este año no se encuentra en el listado de los 10.

6. Pinterest y Twitter salieron de la lista. Facebook, Nequi Colombia, Disney+, ZOOM e Instagram, ocupan del sexto al décimo lugar, respectivamente.

Analizadas 590 millones de instalaciones

The State of App Marketing Latam 2021 analizó 590 millones de instalaciones, 360 millones de instalaciones no orgánicas y 230 millones de instalaciones orgánicas entre 2019 y 2021. Se examinaron: juegos, compras, finanzas, entretenimiento, aplicaciones sociales, estilo de vida, educación, alimentos y bebidas, servicios públicos, negocios, viajes y citas.