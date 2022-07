Tripulantes de Misión TIC 2022 de la UIS vivirán una experiencia en México gracias a Huawei

Por su excelente desempeño académico en la Ruta de Aprendizaje 2 de Misión TIC 2022, Juan Sebastián Sanabria y Diego Noriega, tripulantes en la Universidad Industrial de Santander, UIS, fueron seleccionados por esta institución para participar de manera gratuita en el programa Semillas del Futuro de Huawei, en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC.

Semillas del Futuro es el programa insignia de responsabilidad social a nivel mundial de Huawei que busca impulsar el desarrollo del talento local en áreas relacionadas con la innovación y la tecnología.

La alianza de Huawei con MinTIC llevará a 20 tripulantes a nivel nacional a vivir una experiencia presencial en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-TEC de Monterrey en la Ciudad de México y virtual con clases dictadas por expertos desde la Casa Matriz de Huawei, quienes se encuentran en Shenzhen, China.

“Para mí fue completamente inesperado haber salido seleccionado para este premio, porque siempre digo, yo no me gano ninguna rifa, y ganarme esto me generó mucha emoción, estoy muy feliz y agradecido con Dios y con la universidad por esta oportunidad que me están dando”, manifestó Juan Sebastián Sanabria, tripulante de Misión TIC 2022 UIS.

Juan Sebastián es ingeniero mecánico de la Universidad de Los Andes en Bogotá, se graduó el año pasado y tenía ganas de seguir estudiando.

“A mí me gusta aprender y desde la universidad había visto algunas nociones de programación que me llamaron la atención, por eso quería seguir formándome en esa área y en alguna parte vi la propaganda de Misión TIC 2022, me llamó la atención y dije ¿Por qué no? Me inscribí y bueno aquí estoy muy contento con este programa de formación”, comentó.

Por su parte, Diego Noriega aseguró que no se esperaba esta noticia: “yo estaba trabajando cuando recibí una llamada donde me anunciaban que había sido seleccionado para vivir esta experiencia y sentí una emoción muy grande, estoy muy feliz, confieso que todavía no me la creo”.

Diego es ingeniero civil de la Universidad de Los Andes en Bogotá y actualmente labora en esta institución como ingeniero de Proyectos, aunque tiene bases en programación por su experiencia con el grupo de investigación con el que trabaja, la cercanía con este campo y las conversaciones con compañeros desarrolladores despertaron en él la curiosidad y las ganas de saber más de estos lenguajes. “Desde que estoy trabajando con desarrolladores me ha empezado a gustar ese mundo en el que están inmersos y las posibilidades que se pueden alcanzar, por eso empecé a estudiar por mi cuenta, pero cuando vi la convocatoria de Misión TIC 2022 me llamó la atención porque me daba la oportunidad de hacer un proceso de formación más formal, con docentes y profesionales en programación en una universidad de alta calidad como la UIS y eso fue muy llamativo para que me inscribiera de una en este programa”, explicó el ingeniero Noriega, tripulante Misión TIC UIS.

En el programa Semillas del Futuro los estudiantes podrán formarse en temas relacionados con nuevas tecnologías, liderazgo, innovación, aprender más acerca de Huawei y la cultura china, entrenarse y experimentar las futuras tecnologías de manera vivencial, conociendo de primera mano cómo funciona la industria.

“Para Huawei, apoyar el talento joven es fundamental para el crecimiento del país, y en especial, para generar habilidades en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, temas fundamentales para enfrentar los desafíos de la industria 4.0, es por esto que estamos convencidos que Semillas del Futuro será un gran complemento para la formación de los beneficiarios de Misión TIC”, afirmó Robin Wang, gerente general de Huawei Colombia.