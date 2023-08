¿Usa WhatsApp Plus? Entonces podrías perder su cuenta de WhatsApp para siempre por esta razón

WhatsApp Plus es una aplicación no oficial que funciona como un mod, es decir, una modificación de la app original que añade características adicionales. Algunas de estas características son: ocultar el estado de conexión, el doble check azul y el aviso de reenvío de mensajes, enviar archivos multimedia de mayor tamaño y calidad, publicar estados más largos y con más opciones, cambiar el aspecto de la interfaz con temas, fuentes y colores, usar emoticonos, filtros y stickers exclusivos, proteger la app con una contraseña.

WhatsApp Plus no está disponible en Google Play ni tiene una página oficial, por lo que para descargarla hay que buscar el archivo APK en internet e instalarlo manualmente en el celular. Esto implica activar los permisos para instalar apps de origen desconocido, lo que puede exponer el dispositivo a posibles amenazas.

Por otro lado, al usar WhatsApp Plus se está compartiendo información personal y sensible con una app que no ofrece garantías de seguridad ni privacidad. No se sabe quién está detrás de esta app ni qué hace con los datos de los usuarios. Tampoco se sabe si cuenta con medidas de protección contra posibles ataques o filtraciones.

Por estas razones, se recomienda tener precaución al descargar y usar WhatsApp Plus u otras apps similares, como GBWhatsApp o FMWhatsApp. Lo más seguro es usar la versión oficial de WhatsApp, que se actualiza constantemente y ofrece funciones cada vez más avanzadas y personalizables.