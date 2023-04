Al contar con la opción de ocultar detalles como la foto de perfil, la última hora de conexión y el estado ‘En línea’, los usuarios pueden realizar configuraciones específicas para mejorar la seguridad de sus cuentas y hacer la experiencia de comunicarse a través de la aplicación algo más personal.

Debido a esto, es posible que los usuarios detecten que la comunicación con un contacto específico no sea efectiva debido a hechos como no recibir respuesta de los mensajes enviados, no poder hacer llamadas, no ver la foto de perfil o estados, entre otros, siendo posible que el contacto en cuestión haya usado las opciones de ‘Bloquear’ o ‘Archivar’.

Para saber si un contacto lo ha archivado o bloqueado en WhatsApp debe tener en cuenta las siguientes señales:

- No poder ver la foto o información en el perfil del contacto, siendo posible que haya ocultado este tipo de información para todos los contactos, no ha sido agregado o, directamente, ha sido bloqueado de WhatsApp.

- Al ser bloqueado, no puede comunicarse con ese usuario.

- Si se intenta enviar un mensaje, aparecerá un solo ‘check’ (’Visto’) de color gris, el cual puede indicar que la persona no tenga acceso a internet o que lo bloqueó.

- Si se observa el ‘doble visto’, de color gris y sin respuesta, existe una gran posibilidad de haber sido archivado.

- Al ser archivado, la otra persona no recibirá notificaciones de mensajes, llamadas o videollamadas.

Otro truco para saber realmente si está bloqueado es crear un grupo y agregar al contacto, acción por la que WhatsApp mostrará un error. Esto puede significar que la persona en cuestión haya bloqueado o que haya configurado que no pueda ser agregado a un grupo sin su permiso.