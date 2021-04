Según portales especializados, WhatsApp estaría trabajando en la posibilidad de que los usuarios cuenten con una interfaz menos rígida y más posibilidades de personalización.

Según el portal WABetaInfo, famoso por hacer filtraciones acertadas sobre los avances de esta aplicación, la función estaría en etapa de desarrollo, pero la idea es que los más de 2 mil millones de usuarios puedan cambiar los colores de la interfaz.

Dicho portal también reveló que la opción es similar a los Temas de Telegram. Sin embargo, se desconocen detalles de qué colores incorporaría o de cuándo estaría lista.

De hecho, pese a que WhatsApp es una de las herramientas de mensajería más utilizadas en el mundo, desde hace un tiempo algunos usuarios se han trasladado a otras herramientas que son menos privadas, pero con más elementos para personalizar la interfaz.

Es el caso de WhatsApp Plus, una aplicación no oficial que permite chatear, enviar fotos, emojis, compartir archivos, cambiar el color de los chats, “desaparecer” para algunos contactos y crear grupos separados. No obstante, no tiene chats cifrados, es decir que un tercero podría acceder a los mensajes.

La plataforma ha sido enfática en que quienes utilizan estas versiones no oficiales recibirán un mensaje que indica que su cuenta en WhatsApp está “prohibida temporalmente”. Si no cambian a la aplicación oficial después de haber sido bloqueados, es posible que los usuarios tengan prohibido el uso de WhatsApp de manera permanente.