WhatsApp suspenderá su cuenta si usa alguna de estas ‘apps’

Durante las últimas horas, a través de su blog oficial, WhatsApp ha recordado a sus usuarios las condiciones de uso que son de obligatorio cumplimiento para poder acceder a sus servicios.

La ‘app’ de mensajería propiedad de Facebook, que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, empezó a suspender las cuentas de aquellos que empleen aplicaciones alternativas y no oficiales de su servicio.

“Si recibió un mensaje dentro de la aplicación notificando que su cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente está usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp”, señalan desde la aplicación de mensajería.

Voceros de la plataforma afirmaron también que, quienes recibieron un bloqueo temporal serán bloqueados permanentemente si no se deciden a migrar, definitivamente, a la versión oficial. Esto debido a que las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover chats de un teléfono a otro, son versiones alteradas, no oficiales, desarrolladas por terceros y que violan las condiciones del servicio.