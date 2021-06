Yana, el acompañante emocional virtual más descargado en español

Yana, acrónimo de “You are not alone” (No estás solo, en inglés), es un robot que interactúa a través de conversaciones escritas que pueden desarrollarse sobre distintos temas, desde la depresión y la autoestima hasta la productividad, la ansiedad, el duelo, el descanso o las relaciones de amistad o sentimentales.

Sin embargo, su creadora Andrea Campos, advierte que su aplicación no es un sustituto de una terapia profesional y subraya que no es para “resolver problemas, sino para mejorar nuestro estado emocional en general”.

Campos, que durante años ha sufrido depresión y que acude regularmente a terapia psicológica, asegura a Efe que todo comenzó en un intento de crear una herramienta que le sirviera a ella, aunque con el paso del tiempo dice que ya no la usa tanto porque solo puede verla desde la perspectiva de su trabajo.