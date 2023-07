Zona Gamer, el evento que reúne a los amantes de los videojuegos en Bucaramanga

Bucaramanga se prepara para recibir a miles de aficionados y profesionales de los videojuegos, el cosplay y la cultura geek en la segunda edición de Zona Gamer, un evento gratuito y colaborativo que se realizará entre el 07 y 09 de septiembre en NeoMundo.

Zona Gamer es una iniciativa de la Alcaldía de Bucaramanga y LG Electronics Colombia, que busca contribuir al desarrollo de la comunidad gamer y promover las industrias culturales y creativas del país. En su primera edición, realizada en Bogotá a mediados de abril, el evento convocó a más de 25.000 personas que disfrutaron de tres días de diversión, aprendizaje y competencia.

En esta ocasión, se espera que 20.000 santandereanos vivan una experiencia memorable con la tecnología de vanguardia que ofrece Zona Gamer. Los asistentes podrán acceder a zonas de experiencia para aficionados y profesionales, torneos de e-sports con premios de las marcas y aliados participantes, un concurso de cosplay con premiación a los mejores personajes, charlas académicas, conciertos gamers, simuladores, entre otras actividades.

Entre los juegos que tendrán campeonatos clasificatorios se encuentran Valorant, FIFA 23, CoD Mobile, The King of Fighters XV, Super Smash Bros, Assetto Corsa y Just Dance Now. Los interesados podrán inscribirse desde el 24 de julio en la página web del evento y disputar la gran final durante los días de Zona Gamer.

Además, los amantes del cosplay podrán participar del concurso que premiará a los mejores personajes en la temática de videojuegos. Los participantes deberán inscribirse hasta el 31 de agosto en la página web del evento y ser evaluados por jurados especializados durante los tres días de Zona Gamer.