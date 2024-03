Así se implementará el Plan de Espacio Público en Bucaramanga

Vanguardia Liberal tuvo acceso a las directrices y disposiciones que contempla el Plan Maestro de Espacio Público. Esta es la forma en que la Alcaldía de Bucaramanga regulará las ventas ambulantes y estacionarias en vías y escenarios de la ciudad.

Una capacitación, una solicitud formal y un proceso de contratación son los tres pasos que deberá realizar aquel ciudadano interesado en obtener un permiso, por parte de la Alcaldía de Bucaramanga, para ejercer ventas en las calles y escenarios de la capital santandereana.

Tan pronto la persona tramite y cumpla con éxito las tres fases en mención, el Municipio entregará de forma oficial una zona del espacio público.

Vanguardia Liberal cuenta en detalle las tres etapas a tramitar en la aplicación del Plan Maestro de Espacio Público.

El ciudadano interesado en obtener tal permiso deberá pagar entre $100 mil y $850 mil para que se le permita el aprovechamiento comercial del sitio que escoja en el cuadrante habilitado (ver mapa). Según la Administración Municipal, la tarifa a pagar dependerá del punto de ubicación que seleccione el vendedor, pues cada cuadra tiene un valor diferente.

Las dimensiones del espacio que solicite el vendedor y el tiempo durante el cual lo ocupará, son los otros dos factores que se tendrán en cuenta para determinar el precio que deberá pagar quien solicite un sitio para ejercer ventas en la vía pública.

Es importante dejar claro que estos valores se aplicarán únicamente para aquellas personas de escasos recursos o en condiciones de vulnerabilidad. Si una empresa privada tiene interés en ocupar el espacio público para comerciar “se hará un estudio y se aplicarán otros precios”, indicó Manuel Azuero, jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga.

Estos son los plazos del plan

1. Capacitación obligatoria

Antes de solicitar formalmente el espacio y lugar deseado, la persona tiene que cursar una capacitación en cinco días, dictada por el Instituto de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, Imebu.

El ciudadano debe inscribirse en la página web www.planespaciopublico.com y escoger un horario disponible para recibir talleres, al mes se disponen alrededor de 160 cupos. Terminado el curso, el Imebu le entregará un certificado de aprobación. Es importante dejar claro que el ciudadano puede reprobar dicha formación, lo cual le impediría recibir tal certificado y por ende no podría avanzar al paso 2.

2. Solicitud formal

Ya con el certificado, el interesado deberá acceder nuevamente a la página referida y diligenciar otro formulario en la opción denominada “Paso 2”.

En esta etapa del proceso el ciudadano solicitará la dimensión del espacio público que desea, el punto exacto en donde quiere ubicarse, el tiempo que lo ocupará y el mobiliario que está dispuesto a comprar, según las especificaciones de la Alcaldía.

El Municipio aseguró que se visitarán hogares y núcleos familiares para constatar y verificar la información diligenciada en dicho formulario. De comprobarse que existen inconsistencias, se negará el permiso de aprovechamiento del espacio público.

3. Etapa contractual

Si la persona superó con éxito las fases previamente descritas, en este último paso comenzará la negociación con la Alcaldía, para definir la tarifa a pagar y la fecha en la cual iniciará la ocupación del sitio solicitado. Entre el Municipio y el interesado se firmará un contrato de aprovechamiento del espacio público. “Firmado el contrato, dentro de los diez días hábiles siguientes la persona debe acreditarnos el pago por el uso del espacio y presentarnos el mobiliario con los requerimientos técnicos”, informó Julián Carvajal, defensor del Espacio Público.

Luego, Alcaldía y solicitante firmarán un acta de inicio de contrato, “finalmente, se hace entrega del sitio y el vendedor queda instalado”, indicó Carvajal.

¿Cuántos vendedores?

La implementación del Plan Maestro de Espacio Público se llevará a cabo solo en el Centro. Luego la estrategia se llevará a Cabecera, Real de Minas, San Francisco y Ciudad Norte.

“Los primeros contratos ya los firmamos con 31 mujeres que se seleccionaron en el piloto y que se capacitaron. Estamos a la espera de firmar con otras 40 mujeres, quienes se capacitaron la semana pasada. Además, estamos esperando que otro grupo de 40 termine los cursos”, dijo el Defensor del Espacio Público.

¿Qué piensan los informales?

* A favor

María Belén Montoya, una de las mujeres que hizo parte del piloto del Plan de Espacio Público y quien ya firmó contrato con el Municipio, destacó las bondades y beneficios de tal estrategia.

“Me parece una idea excelente, algo muy bueno para nosotros. Estamos cansados de correrle a la Policía. Ya firmé mi contrato. Me dijeron que dentro de unos diez días hábiles ya podré instalarme con el mobiliario”.

Esta comerciante de prendas de vestir cree que dicha estrategia generará un impacto positivo en Bucaramanga en materia de organización de las ventas informales y considera que beneficiará a la población local.

“Con este plan todo el mundo puede trabajar y tendremos orden con la ubicación en la calle. Es bueno que se respete el trabajo, porque uno sale a vender para suplir las necesidades y pagar todos los gastos que hay en la casa”, dijo Montoya.

Ante las críticas que algunos vendedores han hecho frente a la firma de dicho contrato, María Belén aseguró “he estado en todo este proceso, desde que nos hicieron el censo en marzo, cuando nos reubicaron en el parque Centenario y hasta ahora que me darán el permiso. He escuchado que existen algunos colados, pero sé que en la Alcaldía han hecho depuración. Me parece que el proceso ha sido muy justo y transparente, no he visto nada raro”.

* En contra

Adela Manrique, mejor conocida en la calle 34 como la 'Abuelita de los aguacates', aseguró que a sus 70 años de edad ha tenido dificultades para registrarse y acceder como solicitante al Plan Maestro de Espacio Público. Afirma que no tiene conocimientos en asuntos digitales.

“Yo no sé cómo meterme para registrarme. A la edad que tengo no sé manejar un computador, apurado puedo contestar el celular. Lo único que nos dice el Municipio es que nos metamos a la página en internet para revisar si salimos favorecidos. De no aparecer, nos impondrán ‘comparendos’ y nos decomisarán lo que vendemos”, manifestó.

Manrique considera que son insuficientes las acciones informativas del Gobierno de Bucaramanga sobre la implementación de dicha estrategia. “Ese tal Plan es una mentira más de la Alcaldía para perjudicar nuestro trabajo. Ni si quiera han pasado a decirnos de qué se trata. Sabemos de eso porque se ha corrido la voz entre los vendedores. No nos han reunido para explicarnos. Además, esa página siempre está sin cupos, me dicen”.

Esta vendedora informal le solicita a la Administración Municipal que socialice más su programa. “Sería muy bueno que vinieran con un computador portátil y nos ayudaran a hacer el registro a los que no sabemos. Ojalá tengan en cuenta a los vendedores antiguos y no a los que están en la calle hace poco”.