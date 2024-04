Cielo vive gracias a uno de los 38 implantes de corazón artificial de Colombia

Desde hace 10 años cuenta con un corazón artificial que, literalmente, le devolvió la vida. Este fue el primer implante hecho en Latinoamérica y ocurrió en Santander.

Cielo González, una exmaestra, pudo terminar sus días en este mundo hace 10 años debido a una enfermedad cardíaca terminal. Sin embargo, hoy sigue con vida gracias a que en abril de 2014 recibió un corazón artificial, el primero implantado en Latinoamérica, que le devolvió los latidos y las ganas de vivir.

Cuando Cielo tenía 56 años la esperanza de vida que le dieron los médicos era de un año más, debido a que su corazón no tenía la capacidad de bombear sangre con la fuerza necesaria para irradiar a su cuerpo. Su condición era tan crítica que hasta se agotaba de cansancio con solo sentarse a comer. Su vida cambió tanto que tuvo que alejarse de la enseñanza, pues era maestra pero por su estado de salud no pudo continuar.

Su enfermedad se hubiera podido resolver con un trasplante de corazón, pero por su situación no era apta para este tipo de procedimientos.

En medio de tanta incertidumbre y dificultad, apareció una luz. Llegó a Latinoamérica el HeartMate II o conocido como corazón artificial, un dispositivo que reemplazaría la función del corazón y le ayudaría a Cielo a bombear la sangre que necesitaba su cuerpo para funcionar. Y esta bomba mecánica, que funciona con energía eléctrica y conecta al corazón con una pequeña computadora portátil para su operatividad, llegó a las manos de los especialistas del HIC Instituto Cardiovascular donde le hicieron el milagro a Cielo.

Tras el implante, la vida de Cielo cambió completamente. En palabras del director del Programa ECMO y Asistencia Ventricular del HIC Instituto Cardiovascular, Leonardo Salazar, “ella recuperó su independencia, autonomía y calidad de vida”.

El éxito de Cielo con el corazón artificial ha sobrepasado todo pronóstico, de hecho ella ha sido un ejemplo para los 38 implantes de corazón artificial que se han realizado en el país, de los cuales 33 estuvieron a cargo del HIC Instituto Cardiovascular.

“Estos 10 años he sido muy feliz. Yo no me imaginé vivir tanto con este nuevo corazón. He podido viajar con mi familia, amigos y compartir con las personas que tanto quiero. Yo creo que el secreto para tener 10 años con este corazón artificial es tener tranquilidad, ser feliz y estar rodeado del cariño de las personas”, dijo Cielo.

Con los 10 años del primer implante de corazón artificial también se cumplen 10 años del Programa de Asistencia Ventricular del HIC Instituto Cardiovascular, que funciona en Santander y es pionero en este procedimiento. " Lo que hemos aprendido a través de ella (Cielo) nos ha permitido ayudarles a otros pacientes y tener hoy un programa de corazón artificial que ha implantado a numerosos pacientes con este dispositivo que les ha ofrecido una posibilidad de recuperar su vida y de poder vivirla sin límites durante un largo plazo”, concluyó el médico Salazar, director del Programa ECMO y Asistencia Ventricular.