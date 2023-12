Bucaramanga colapsa con la movilidad: ¡Conductores padecen viacrucis tras polémico cierre de la 27!

En colegios icónicos como San José De La Salle, Bicentenario, Normal Superior y Gabriela Mistral, entre otros, ya no cuentan con disponibilidad de cupos para la vigencia de 2024. (Fotos: Archivo / VANGUARDIA)

En colegios icónicos como San José De La Salle, Bicentenario, Normal Superior y Gabriela Mistral, entre otros, ya no cuentan con disponibilidad de cupos para la vigencia de 2024. (Fotos: Archivo / VANGUARDIA)

“Es absurdo, Bucaramanga no tiene vías, la carrera 15 está colapsada y ahora nos salen con esto. Es horrible lo que está ocurriendo. Las autoridades de Tránsito están en mora de tomar medidas para solucionar este caos”, dice Julián Fernando Moreno Salas, un conductor que acostumbra a pasar por esta zona.

Los conductores, los peatones y los bumangueses en general padecen un verdadero viacrucis por los múltiples trancones que se forman, no sólo en los alrededores de la carrera 27, sino en toda la capital santandereana.

“Que falta de planeación. Sólo a la Alcaldía de Bucaramanga se le ocurre cerrar una arteria vial como la carrera 27, que es paso obligado de muchos. Además, aquí no hay alternativas de tránsito adecuadas por parte de las autoridades”, dice Jacobo Montañez, otro de los afectados.

Otras voces de conductores

Rosa María Burgos: “Es increíble que el alcalde de Bucaramanga programe un concierto musical en plena carrera 27 y en una temporada como la de diciembre. Es, ni más ni menos, una alcaldada. Dicho de otra forma, todo eso estuvo muy mal planeado”.

Alexis Becerra: “Es que el tema no es el concierto, sino en donde lo hace: en una vía tan necesaria como la carrera 27. Yo he vivido un día lleno de caos, de trancones y de retrasos en mi movilidad, porque a los de la Alcaldía se les dio por bloquear mi ruta”.

Andrés Felipe Niño: “Lo que hemos vivido hoy los conductores en Bucaramanga no tiene nombre. No hay por dónde pasar y francamente creo que eso de cerrar la carrera 27 ha sido el error más grande que han cometido los señores de Tránsito y los de la Alcaldía”.

Carmen Araque: “Yo no tengo en mis trayectos la carrera 27, pero con el cierre de esa vía colapsaron los otros trayectos. Esta ciudad no tiene por dónde movilizarse y el cierre de una vía como la carrera 27 hace más dramático el movilizarse por Bucaramanga”.

Deivy Anderson Flórez: “El despelote que se ha vivido hoy es impresionante. Yo no entiendo por qué las autoridades viales no tienen sentido común para diseñar estos conciertos en otra parte; por ejemplo el estadio, para no taponarnos las vías. Es horrible”.