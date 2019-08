ULIBR0 Y ‘U...CINE’

Aunque lo normal es que estemos pendientes de los autores y muestras editoriales, la verdad es que Ulibro también es la oportunidad perfecta para ver cortos imperdibles y películas que rara vez nos encontramos en plataformas digitales o en físico.

Usted tiene la maravillosa opción de ver producciones del séptimo arte, y a su vez, la experiencia de conocer nuevas formas de contar historias. Hoy, jueves 29, le recomiendo ver “La virgen negra” de Juan Pablo Caballero y “Papá Julián” de Diego Villar, ambos a las 2:00 p.m. Más tarde no puede perderse “Transmedia en Colombia” proyecto de la profesora Ana Teresa Arciniegas, ganadora de la categoría de investigación en la convocatoria 2018 del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.

Mañana podrá deleitarse con “If You Were Me 2” de Jung Ji-oo a partir de las 4:00 p.m., y si le quedó gustando, puede seguir el sábado a la misma hora con “Driving With My Wife’s Lover” de Kim Tae-Sik. El mismo sábado, si más bien quiere producto nacional, puede escoger entre “Al son que nos toquen” de Eduardo Márquez, “Taller de corazones” de Cristal Reyes, “Old Good Times” de Carlos Joya, “Dennis” de Daniel Parra, “Chamber” de Sebastián Alvarez, “Silvestres” de Andrea Valencia, o “Rock con sabor a Papa” y “Buscando las estrellas” de Lesly Martínez.

El domingo, para cerrar con broche de oro, no se pierda “La Fortaleza” de Andrés Felipe Torres Montaguth, a partir de las 2:00 p.m. Recuerde que todas las proyecciones serán en el auditorio de Neomundo.