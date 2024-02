Hacen un llamado para proteger a la fauna silvestre afectada por los incendios en Santander

Desorientados, estresados, lesionados y huyendo de su lugar seguro se encuentran los animales silvestres que han sido afectados por los sucesos ocurridos en época del Fenómeno de El Niño en Santander. El llamado de las autoridades es a salvaguardarlos y no herirlos ya que en este momento se encuentran transitando espacios que no son usualmente recorridos por ellos. Muchos perdieron sus crías, otros perdieron sus nidos y otros tantos murieron por una mala conducta del ser humano.

Por tal motivo la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB invita a la comunidad a unirse y reencontrarse con la naturaleza.

Los profesionales en medicina veterinaria y biólogos de la CDMB narran qué sienten estos animales al perder su casa, su hábitat, su lugar seguro y cómo entre todos se puede aportar para no afectar su bienestar y respetar el papel que juegan en la naturaleza.

Juan Sebastián Mejía, médico veterinario de la CDMB y encargado del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, quien estuvo en los lugares de los incendios de cobertura vegetal de Piedecuesta en Río del Hato y en el Páramo de Berlín en Tona, expresó: “Los animales silvestres pasan por una situación de profundo estrés ya que ven como su hábitat está siendo destruido, hay caos en el ecosistema. Unos alcanzan a huir, otros se quedan atrapados y se incineran y otros sufren quemaduras que les provoca la muerte al poco tiempo”.

Cabe mencionar que la probabilidad de vida de los animales que sufren quemaduras por incendios tiene un porcentaje mínimo de supervivencia, tan solo el 30% se salvan.

Luego del episodio de caos los animales silvestres están migrando totalmente desorientados, es tarea de todos salvaguardarlos y dejarlos pasar para que se reencuentren nuevamente.

Por su parte la Bióloga, Jasmilly Benavides Céspedes, profesional especializada de la Subdirección de Ordenamiento y Planificación de la CDMB da algunas recomendaciones para saber cómo actuar frente a la presencia de algunos animales de fauna silvestre.

“Para toda la comunidad rural, como urbana, es importante ser conscientes que la fauna está asustada, está huyendo de su hábitat, su casa, su ecosistema fue destruido. En ese correr en ese ahuyentar va a encontrarse con fauna doméstica, con especies de granja que le van a llamar la atención. Por esto el llamado es a no dejar sueltos a los animales para que entre ellos no se agredan y se lastimen. Ya que ellos no son conscientes y sacan su instinto animal, no son conscientes que están fuera de su hábitat y que pueden estar causando temor a las personas y de otras especies”.

El llamado es a que si por estos días ha avistado animales silvestres tanto en sus fincas o viviendas urbanas es normal, no se asuste, esto se presenta debido a los sucesos de incendios de cobertura vegetal que han afectado a ecosistemas húmedos como secos en territorio santandereano. La fauna está transitando.

Hoy más que nunca, la naturaleza nos necesita, no los cacen, no los maltraten, no los domestiquen.

Siga las siguientes recomendaciones:

• Para las aves se puede poner unos recipientes en la parte alta, como bebedores para que puedan beber agua.

• Para los grandes felinos no dejar los animales sueltos para que no sean llamativos para ellos, sino que sigan su rumbo.

• El páramo en particular es un corredor de biodiversidad donde especies como el oso pueden desplazarse muchos kilómetros en un día. De esta misma manera los felinos lo pueden hacer mucho más rápido por su agilidad. Estos son corredores de biodiversidad y por ello se debe respetar, no ahuyentarlos, no cazarlos.

• Cualquier avistamiento que se tenga llamar a la autoridad ambiental, en este momento se está realizando la caracterización en la zona de tal manera que se pueda identificar cuáles son las especies que se están moviendo desde el páramo.