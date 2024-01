Incendios forestales y altas temperaturas ponen en jaque la calidad del aire en Bucaramanga y el área

No disponible: ND

Además, agregó la experta, “casi no hay vientos, entonces el aire no se dispersa bien y por eso es que también se da tanto incendio forestal”.

Tenga en cuenta estas recomendaciones

Para evitar estos eventos que afectan el aire que respiran los ciudadanos, Vicini Martínez manifestó que “es importante que la gente sea más consciente y no arroje basura, no realicen quemas y no tiren colillas de cigarrillos”. Adicional, para mantener un mejor estado de salud mencionó que es recomendable “realizar deporte al aire libre y evitar las aglomeraciones”.

Por su parte, dijo Peña González, “se debe tener claro que debido a las altas temperaturas la vegetación se encuentra dispuesta para arder; importante que la gente tampoco arroje vidrios, que no quemen maleza, en los paseos de olla tener mucho cuidado que las hogueras que hagan queden completamente apagadas, evitar que los niños jueguen en zona verde y prendan fuego, y no ampliar la frontera agrícola haciendo quemas que no están permitidas”.

Según el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, en el sector El Cinal, al norte de la ciudad y donde se presentó un incendio forestal, con su equipo de trabajo llevan cinco días intentando apagar el fuego. Allí se han afectado más de 10 hectáreas. En el barrio Santander, desde horas de la tarde del pasado martes también tuvieron que intervenir y hasta el momento no han logrado acabar con otra quema.