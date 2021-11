Con base en los últimos resultados de la encuesta Pulso Social del Dane, la mayoría de personas afirman que, pese a tener la intención de vacunarse contra el COVID-19, no lo han hecho porque no han tenido tiempo o porque estuvieron contagiados recientemente.

Entre tanto, quienes dicen que no están interesados en vacunarse alegan su decisión con que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos y con que el hecho de no creer que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva.

En Bucaramanga y su área metropolitana, por ejemplo, entre este grupo que no está interesado en inmunizarse, el 45,5% cree que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos; mientras que el 31,1% no cree que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva.

Lo anterior respalda, de alguna manera, lo que precisamente señala Luis Felipe González, gerente COVID-19 en Santander, cuando hace referencia a los motivos por los cuales los santandereanos no han accedido a la vacuna.

De acuerdo con sus consideraciones, la primera razón es la baja percepción del riesgo y, la segunda, la falsa sensación de seguridad.

“Si a la persona nunca le han diagnosticado COVID-19 o ningún cercano se ha visto afectado, se siente confiada y segura que la enfermedad no puede llegar a ella o enfermarla gravemente. Esto es un error porque este tipo de virus respiratorios pueden afectar cuando se relajan las medidas básicas de autocuidado y además como están compuestos por material genético pueden comprometer a la población en cualquier rango de edad causando síntomas y problemas multisistémicos”, aseveró.

La tercera razón, para González, son los mitos infundados en la falsa información.

“Las vacunas no producen la enfermedad porque no están hechas del virus vivo; las vacunas no contienen microchips para rastrear a las personas; las vacunas no producen las variantes, por el contrario las previenen; las vacunas sí pueden generar reacciones secundarias luego de la aplicación pero son leves y pasajeras. Las vacunas salvan vidas (reducen los contagios, previenen que la enfermedad se exprese severamente y disminuyen la mortalidad)”, acotó.