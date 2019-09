El expresidente Juan Manuel Santos fue claro en decir que “nadie podrá quitarles a los colombianos el derecho a la paz”.

Su enfático pronunciamiento se escuchó en la tarde del pasado sábado, tras la presentación de su libro titulado: ‘La batalla por la paz’.

La obra del Premio Nobel de Paz hizo parte de uno de los conversatorios con el autor organizado por la Feria Ulibro 2019, que concluyó ayer con un rotundo éxito.

El diálogo con el autor, que inicialmente giraba en torno a cómo fue la producción literaria del libro, tuvo una obligada variación tras el anuncio de los exjefes de las FARC de insistir en la guerra.

Al respecto, el exmandatario explicó que los desertores “Iván Márquez”, “Santrich” y “El Paisa” estaban saboteando el acuerdo pactado.

Y los señaló como “los responsables de lo que ocurre y lo que pueda ocurrir con la paz en el país. Estaban en el proceso y decidieron salirse”.

“Esto es algo negativo para la implementación de lo acordado. Y al abandonar las garantías que tenían como parte de la implementación, deben ser juzgados”, añadió.

No obstante, Santos señaló que “en medio de todo el actual presidente de Colombia, Iván Duque tiene una gran oportunidad para defender el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016”.

Por otro lado, repitió lo que ha venido diciendo desde que se hizo público el anuncio hecho por este grupo, sobre el siguiente dato: “Todavía hay más de un 90% de excombatientes que hacen parte del acuerdo”.

“Hay que cumplirles a los que creen; a la paz hay que alimentarla todos los días. Los que salgan del proceso se vuelven unos simples criminales sin ningún tipo de tratamiento político”, reiteró.

De igual manera opinó sobre las declaraciones que han venido haciendo aquellos que se oponen al proceso, explicando que “estos acuerdos no son de un gobierno o de una persona, se hicieron a nombre del Estado”.

Uno de los momentos de mayor efervescencia del diálogo se dio cuando se le preguntó a Santos lo que pensaba acerca de lo que el expresidente Uribe manifestó sobre ‘bajar los acuerdos de la Constitución y acabar con la JEP’: “Yo cada vez entiendo menos al expresidente Uribe. Yo era su ministro de defensa, en octubre de 2006, y me acuerdo muy bien de una serie de ideas que hizo sobre la paz, ofreciendo un proceso de paz. Recuerdo muy bien que dijo que esos acuerdos tenían que elevarse a un nivel constitucional para poder tener un acuerdo más benévolo con la guerrilla del que él hizo con los paramilitares”, contó.

“Sin embargo, los acuerdos no están en la Constitución por petición de los del ‘No’ cuando se perdió el plebiscito”, dijo.

Otros aspectos como la politización que se ha hecho al rededor de los acuerdos, la JEP y otros detalles de su libro también se tocaron en dicho foro.

Y CONCLUYÓ ULIBRO 2019

Mauricio Navarro, columnista invitado

Me atrevo a decir que esta es una de las mejores versiones de la feria que hemos tenido. Desde invitados y conferencias hasta talleres, actividades y pabellones, Ulibro se renovó como bien sabe hacerlo cada año, pero esta vez de manera espléndida y botando la casa por la ventana. Me encantó ver a cantidades de alumnos, colegios, profesores, editoriales y colectivos tan comprometidos con la lectura y el arte. Bien dicen que una Nación no es rica por su economía sino por la cultura de su gente, y eso es algo que me alegra el corazón en medio de tanta violencia e incertidumbre.

Ulibro es eso, una feria de todos y para todos. Pero sobre todo una feria que nos invita a ser una mejor versión de nosotros mismos, para crecer y construir un mejor país. Este año tuvimos la maravillosa oportunidad de tener a Corea del Sur como país invitado, algo increíble si analizamos que intercambiamos diferentes formas de narrar la historia, la economía, la literatura y la cultura con un país tan diferente como parecido al nuestro. Un gran ramillete de mujeres empoderadas también nos acompañó en tiempos donde los derechos de las mujeres se están haciendo notar más que nunca. Invitados internacionales con culturas muy distintas a la nuestra nos demostraron que en cuanto a las emociones y el arte todos somos uno. Talleres y sesiones para niños, jóvenes y adultos donde hasta los más pequeños tuvieron la oportunidad de aprender de los más grandes, hasta un expresidente y Nobel de Paz que vino a contarnos cómo fue su experiencia con uno de los procesos políticos más relevantes de los últimos años en Colombia.

La diversión y el esparcimiento tampoco se hicieron esperar durante la feria, que además fueron muy adecuados para los momentos tan difíciles por los que pasa el país actualmente.

Ulibro dice adiós a otra edición, pero nos vamos satisfechos de saber que el público aprovechó cada una de las actividades que se ofrecieron durante en esta versión. Gracias a todos aquellos que han creído en la feria y año tras año siguen asistiendo como si fuera la primera vez.

El próximo año tendremos una nueva cita con el arte, las letras, la literatura y los libros, pero sobre todo con el amor a la cultura. Gracias y hasta pronto. ¡Nos vemos en Ulibro 2020!