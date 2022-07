Prográmese con los eventos de Bucaramanga 400 años para julio

En lo que queda del año, los bumangueses podrán disfrutar de grandes eventos culturales, turísticos y deportivos para conmemorar los 400 años de la fundación de Bucaramanga, cuya fecha exacta de celebración es el 22 de diciembre.

La celebración oficial incluirá 41 eventos de talla nacional, los cuales se realizarán con un presupuesto entregado desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Imct, gracias a su bolsa de incentivos.

Además de impulsar la reactivación económica de la capital de Santander, con los eventos se busca enaltecer a Bucaramanga.

Vanguardia le trae la programación que tendrá lugar en julio, para que se programe y participe de estos espacios:

1 de julio

Con corazón de Tiple - Homenaje a Pedro Nel Martinez

“Con Corazón de Tiple” es un espectáculo donde los espectadores se encontrarán, con un repertorio inolvidable del álbum musical colombiano, con los mejores intérpretes de nuestro folclor, enmarcado en un ambiente perfecto, el teatro Santander. La boletería más económica tiene un costo de $25 mil.

3 de julio

Ramiro y sus fantasmas

Es una comedia para que los adultos despierten su niño interior, y los niños dejen volar su imaginación. El divertido personaje Ramiro el vampiro junto a esta puesta en escena, promete llenar de emociones al público de todas las edades. Se presentará en el Teatro Santander. Valor: desde $20 mil.

6 de julio

Concierto Orquesta Sinfónica Unab

Durante sus más de 20 años de labores, la Orquesta Sinfónica de la Unab ha logrado difundir y estimular el disfrute de la música sinfónica en el oriente colombiano, ofreciendo repertorios universales, latinoamericanos y colombianos de altísima calidad, y brindando en cada concierto una experiencia memorable que emociona por la belleza de sus interpretaciones. El concierto es en el Teatro Santander y la entrada es gratuita.

7 al 17 de julio

Copa Intercontinental femenina de voleibol

Esta competencia sudamericana en su versión 35 tendrá lugar en el Coliseo Bicentenario de Bucaramanga. Participarán delegaciones de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú.

8 al 10 de julio

Bucarabella: Feria de la salud y bienestar

Es un evento dirigido a los empresarios, emprendedores y amantes del estilo de vida saludable, el deporte y el acondicionamiento físico. Se desarrollará en Neomundo de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

9 al 23 de julio

Tour del calzado y moda

En este evento de marroquinería, calzado y moda más importante de la región conocerá los mejores exponentes de la industria en Bucaramanga. Puede visitar el distrito del calzado en San Francisco, en el Club del Comercio, en el Centro Comercial La Isla y en los hoteles San José Plaza y Guane.

10 de julio

Teatro de juguete

Recreando una atmósfera de ensoñación con maquillajes fantásticos, títeres de gran formato y personajes mágicos, llega La Princesa Ligera, obra de teatro que escenifica la preocupación de unos padres al ver que su hija vive en las nubes sin que le importe nada en la vida. Una dramaturgia para reflexionar con toda la familia sobre las diferencias. Entradas desde $20 mil.

12 al 16 de julio

Festival de las Artes

La Escuela Municipal de las Artes de Bucaramanga, EMA, presenta su EmaFest en el Centro Cultural del Oriente y en el Teatro Santander. La entrada es gratuita.

15 de julio

Julio Victoria & La nueva Filarmonía

El productor y DJ Julio Victoria presenta su Live Act en formato banda con un ensamble de músicos de la orquesta Nueva Filarmonía, compuesto por cuatro violines, dos chelos, dos violas y un contrabajo, que expandirán aún más el poder de su música electrónica. El evento es en el Teatro Santander y la boletería más económica vale $20 mil.

21 de julio

Concierto Camerata Bariloche

Más de 2.000 conciertos y 30 giras internacionales por 35 países, representando a la Argentina en las Olimpíadas Culturales de México y Munich; en la Expo-70 de Osaka (Japón); en los festivales internacionales de Salzburgo (Austria), Taormina, Cittá di Castello, Cervo y Alassia (Italia), Montreux y Gstaad-Menuhim (Suiza), el New World Festival of the Arts de Miami (EE.UU.), el Festival de Otoño de Madrid (España), Festival Cervantino de México y en el Centenario del Carnegie Hall (EE.UU.). El concierto es en el Teatro Santander y las entradas están entre los $35 mil y los $85 mil.

22, 23 y 25 de julio

Copa América Femenina

El Estadio Alfonso López será una de las sedes del torneo de fútbol femenino más importante del continente. Las boletas están entre los $35 mil y los $52 mil.

30 de julio

Labio de Liebre

En el Teatro Santander, a las 7:30 de la noche, se presentará la aclamada obra de teatro Labio de Liebre.