$!Radicaron proyecto de ‘Ley Estefania’ en memoria de niña bumanguesa que murió por una bacteria en una piscina

“Cuando usted se monta en un ascensor ve la etiqueta de cuándo se le hizo el último mantenimiento. Cuando usted se mete a una piscina no sabe cuándo fue la última prueba microbiológica que tuvo”, indicó el senador Gustavo Moreno.

Moreno indicó que “hoy las piscinas, los centros turísticos, hoteles, conjuntos residenciales no se les hace el debido mantenimiento, simplemente se les echa cloro. La Ley actual no habla de la calidad el agua, de que no esté contaminada”.