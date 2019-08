$!Ulibro escribió con Palabras Maestras una gran página en Barichara

Además del turismo, las caminatas ecológicas, su arquitectura colonial y la espeleología, Barichara comenzó a conocerse este fin de semana que termina como el pueblo de las ‘Palabras Maestras’, tal y como reza este año el lema de Ulibro.

Los viajeros llegaron al pueblo más bonito de Colombia, entre otras cosas, atraídos por la belleza proverbial del municipio y, sobre todo, por el bello arte de la literatura.

¡Y no fue para menos!

Durante los dos días que sirvieron de antesala a la gran feria literaria del oriente colombiano, se escribió la palabra Ulibro en medio de una gran agenda cultural y artística.

Conversatorios, lanzamientos oficiales de libros, proyecciones fílmicas y testimonios de artistas, al final, nos regalaron un maravilloso e inolvidable ‘Festivalarte’.

La agenda de este derroche cultural se cumplió en el Taller de Oficios de la Fundación Escuela Taller Barichara, en la carrera 5 con cuarta de ese lindo municipio.

Ayer, un autor como Sergio Augusto Sánchez, ganador del XX Concurso Nacional Universitario de Cuento de la Universidad Externado de Colombia, participó en un interesante conversatorio sobre lo que él definió como “el camino hacia la escritura’.

Destacó el poder tener en Barichara un espacio diálogo entre las personas que escriben y quienes leen sus textos literarios.

Vale decir que las actividades culturales de Barichara se iniciaron el pasado viernes, 23 de agosto, con dos conversatorios sobre literatura regional y cine santandereano, a cargo de Frank Rodríguez y Luis José Galvis.

También se hizo la proyección de un documental y un cortometraje.

En la mañana de ayer, 24 de agosto, se hizo el lanzamiento del libro ‘Fracturas viscerales’, del santandereano Fabio Enrique Barragán Santos.

Y al promediar la mañana, se realizó el encuentro con el chef colombiano Nicolás de Zubiría y su esposa Daniela Vidal, autores del libro ‘La cocina de mamá y papá’. La jornada fue moderada por el también escritor Jorge Rojo.

Los invitados contaron cómo la experiencia que ellos tuvieron con su hija, Sienna, plasmada en la obra literaria, les ahorrará a todos los padres la mitad del camino que deben recorrer cuando el nuevo miembro de la familia abandone el tetero para sentarse a la mesa.

Después se vivió un nuevo conversatorio con el pintor David de la Trinidad Manzur Londoño y Felipe Achury.

Finalmente, el cierre del Festivalarte Ulibro 2019 estuvo a cargo del escritor bogotano Mario Mendoza.

¡Seguimos en Bucaramanga!

Recuerde que la edición No. 17 de la Feria del Libro de Bucaramanga, que organiza la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tendrá su inauguración oficial mañana, 26 de agosto en el Centro de Convenciones Neomundo.

Los visitantes encontrarán una completa y variada oferta de libros, textos y material didáctico en todas las áreas del conocimiento.

Si quiere conocer las demás agendas y los autores que nos acompañarán en esta nueva edición de la Feria Ulibro, no olvide visitar Vanguardia.com y Ulibro.com, en donde podrá consultar toda la programación.

MAURICIO NAVARRO, COLUMNISTA INVITADO

Si no estoy mal la conocí un día de agosto de 2015. Una maravillosa y encantadora casualidad mientras escribo estas líneas. Antes de conocerla estaba empecinado en ver clase con ella, porque varios compañeros no hacían sino echarle flores cada vez que podían por los pasillos de la universidad. Así que eso hizo que inmediatamente me cayera bien. Sí, sin haberla visto antes.

Un día me quedé pensando, y por un segundo me pregunté: “¿Quién es realmente esta mujer, y por qué me cae tan bien, si ni siquiera la conozco?”

Resultó que Paloma Bahamón era una blancanieves de la vida real: blanca, de cabello negro ondulado y ojos brillantes, con una sonrisa de esas gigantes de oreja a oreja y un sentido del humor que pocos llegan a entender, y del cual, por supuesto, me siento muy afortunado de poder apreciar y comprender.

Resulta que Paloma estaba loca, era irreal, era de otro planeta. Y yo estaba muy feliz de conocerla y de empezar a tenerla en mi vida, y yo en la de ella.

Paloma es de esas almas viejas que están destinadas a pasar por este mundo para dejar huella, pero no cualquier huella: la de tocar la vida de los demás, la de llevar la bandera de la empatía y la autenticidad, la del aura de buena energía y sabiduría. Cualidades que muchas veces no están destinadas a estar juntas al mismo tiempo en una persona, y que Paloma, por su infinita bondad, muchas veces se niega a reconocer y aceptar.

Si hay algo más sorprendente en ella, es su capacidad intelectual y de palabra, su habilidad para humanizar el conocimiento, su manera de comprender el estudio del ser humano y las ciencias sociales. Esa forma muy suya, que nos hace quedar con la boca abierta cada vez que nos explica un tema en clase, o cuando derrama una lágrima ante hechos que le son imposibles compartir con total imparcialidad. Esa es ella: real, auténtica, soñadora.

Por eso, ya era justo que nos compartiera un nuevo libro: ‘Un día en el 76’. Una obra casi autobiográfica donde nos deja ver un poco más de su vida, de sus inseguridades, de su miedos, pero sobre todo, de su valentía. Sí, aunque suene irónico, de aquellos sentimientos extremos y completamente opuestos que podemos llegar a sentir al mismo tiempo y enloquecernos.

Paloma renació de las cenizas en este libro después de muy duros momentos, donde por cierto, casi nos dice adiós en muchas ocasiones. Pero como los extraordinarios están destinados a quedarse, ella está de nuevo aquí para contarlo y para hacernos la vida mucho más agradable. ‘Un Día en el 76’ es eso: cualquier día en la vida de Paloma. Un día especial, diferente, conmovedor, gracioso, espontáneo. Un día loco. Pero loco de amor.

El lanzamiento de su libro será el martes 27 de agosto, a las 2:00 p.m., en el Salón 1 de Neomundo, bajo la moderación del maestro Luis Eduardo Navarro. Profe, mi abrazo más grande, sincero e infinito. Gracias por existir y por permitirnos tenerla a nuestro lado siempre. No se nos vaya nunca. ¡Que viva la vida! ¡Que viva el amor! ¡Que viva en esta vida sumercé... y yo!