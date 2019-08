Es así como nace su particular familia que ha crecido y cambiado con el tiempo, pues como es sabido, la naturaleza decidió darles a los perros una vida muy corta. Aunque son muchos los que dicen que esto sucede porque, a diferencia de nosotros, ellos no necesitan aprender a amar, debido a que ya vienen con esta virtud, para Martín ha significado despedirse una y otra vez

Martín, por situaciones de la vida, hace mucho se separó de su esposa. Sus tres hijos ya son grandes y tienen sus propias familias. Cuando empezó a deambular por las calles, se dio cuenta que al menos él podía hablar, pedir y trabajar, pero los animales no. Estos seres indefensos, se encontraban en su misma posición, eran rechazados y no tenían un hogar .

“Yo trabajo en lo que sea, en jardinería, vendo abono, tapo goteras. Todo lo que puedo hacer lo hago por ellos. Hace unos días hice algo de jardinería y me pagaron con un bulto de alimento y me sentí tan bien”, dice mientras se le quiebra la voz.

“La persona que no ame a un animal, no puede amar a nadie”, comenta ella.

El proceso para esterilizar a sus ‘amigos' no ha sido fácil, sobre todo con los gatos, que son más ariscos y esquivos. Sin embargo, con dedicación y mucho esfuerzo pudieron lograr que en un año, todos estuvieran castrados.

No se necesita tener mucho para darlo todo

Aminta admira la labor que realiza Martín. Ella le brinda su ayuda porque sabe que a pesar de no tener nada, lo da todo por sus ‘peludos’.

“Yo lo apoyo porque él los quiere mucho. No sé por qué la gente lo molesta y viene a tumbarle todo ¿por qué no le colaboran si es alguien que tiene un corazón bonito, que ama a los animales y no le hace daño a nadie?”, dice.

Y es que, según cuenta Martín, hace aproximadamente 2 meses, unos celadores que vigilan el barrio en donde está su ‘cambuche’ le dañaron todo lo que tenía, lo sacaron del sitio donde estaba instalado y le prendieron fuego a su ‘casita’.

Al recordar ese momento, Martín se llena de tristeza. Su paz y la de sus mascotas se vio alterada esa noche. Fue tratado como un criminal, le pegaron, y se vio obligado a cruzar el río dejando atrás algunos de sus animales mientras los escuchaba llorar.

“Yo me lastimé porque le estaban pegando a mis perros. Me decían que me fuera y yo no entendía. Me preguntaba ¿por qué si no he hecho nada? La policía llegó pero no hicieron gran cosa. Yo tampoco les puse demanda porque me mandaron de un lugar a otro. Mejor dejar así, Dios es es el que sabe”, cuenta.

Sin embargo, su persistencia y amor por sus mascotas es mucho más grande. Como el ave fénix se levantó y de las cenizas reconstruyó su hogar.

“Más de uno me dijo que por qué volvía, pero yo no me rindo. Además, yo limpio, recojo la basura que hay en el monte, en el río y no lastimo a nadie”, añade.