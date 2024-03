El presidente Petro invitó al Gobernador de Antioquia a conversar sobre financiación de las 4G

De acuerdo con el “vaquímetro”, divulgado por el gobernador Rendón en su cuenta de X, hasta hoy se han recolectado $2.602.560.219 del billón que se ha propuesto esa administración departamental para continuar con la construcción de vías.

El presidente, Gustavo Petro, felicitó este miércoles al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la decisión de suspender las donaciones en efectivo para la “vaca” destinada a financiar las vías 4G.

“Felicito al gobernador de Antioquia por tomar esta prudente decisión”, manifestó el Jefe de Estado, quien ha seguido de cerca el tema y criticado la decisión impulsada inicialmente por el expresidente Álvaro Uribe, ante el riesgo de que las obras no se continúen.

En su mensaje Petro extendió su mano para abrir un diálogo con Rendón frente a ese tema, en el que su Gobierno insiste en obtener los recursos para las obras de un impuesto de valorización que pagarían los predios ubicados en el trazado.

“Podremos conversar cuando quiera sobre la realidad financiera de las 4G y posibles soluciones”, argumentó el Presidente.

La decisión de la Gobernación de Antioquia de no recibir más donaciones en efectivo para la causa, la anunció Eugenio Prieto Soto, secretario de Hacienda de Antioquia, ante el temor del eventual ingreso de dineros ilícitos y al detectar que en algunos de los giros hechos no es clara la identidad del donante, lo que no significa que detrás esté la mano de organizaciones ilegales.

