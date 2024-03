‘La magia de Chávez fue proponer democracia y cambio del mundo’, Petro responde a Maduro

El presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien cuestionó a los mandatarios de izquierda por no condenar los supuestos atentados terroristas en su contra. Esto se dijeron los jefes de Estado.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro y presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro Urrego se refirió a los cuestionamientos que hizo su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien cuestionó a los jefes de Estado de izquierda quienes, a su criterio, no habrían cuestionado los supuestos atentados terroristas en su contra que estaría planeando la oposición.

“No hay izquierda cobarde. Hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo. La magia de Chávez fue proponer democracia y cambio del mundo”, afirmó el mandatario de los colombianos en su cuenta de X.

La defensa que hizo Gustavo Petro sobre la izquierda política se dio luego de que Nicolás Maduro se fuera lanza en ristre contra los líderes de esta corriente, toda vez que no habrían rechazado los supuestos atentados en su contra.

“Es una censura brutal. No solo me persiguen para atentar contra mi vida. Y callan. Los gobiernos de derecha. La izquierda cobarde. No son capaces de condenar los intentos contra la revolución, contra la paz”, afirmó el presidente de Venezuela.

La preocupación de Colombia

En la mañana del pasado martes, 26 de marzo, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado en el cual expresa su rechazo a la vulneración de los derechos políticos de la oposición, en medio de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 28 de julio, y en las cuales no se han podido inscribir contrincantes de Nicolás Maduro Moros.

“Colombia reitera su respaldo absoluto a la soberanía y autonomía del pueblo venezolano, sus instituciones políticas y demás sectores sociales y políticos en la definición de su destino a través de los mecanismos internos existentes para la resolución de controversias políticas”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Presidente Nicálas Maduro y líder opositora, María Corina Machado.

Las declaraciones de la diplomacia en Colombia se dieron luego de que en Venezuela cerraran las inscripciones de candidatos presidenciales, en las cuales Corina Yoris, quien fue elegida por María Corina Machado para representarla por la inhabilidad de 15 años, no pudo inscribirse, toda vez que el Gobierno no lo permitió.

“Colombia reitera la necesidad de un proceso electoral presidencial libre, justo y competitivo en Venezuela, donde se promueva la participación ciudadana a través del voto como mecanismo de expresión democrática”, afirmó la Cancillería.

De igual forma, en el documento también se expresó la la preocupación por los recientes hechos relacionados con la inscripción de candidaturas presidenciales. “Particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición, como la Plataforma Unitaria Democrática y el Movimiento Vente Venezuela”.

Corina Yoris, la elegida

Tras la inhabilidad por 15 años que pesa sobre María Corina Machado, quien fue elegida en elecciones primarias como candidata presidencial de la oposición, con más del 80 % de la votación, la lideresa opositora eligió a la maestra Corina Yoris como su reemplazo en la contienda política por el Palacio de Miraflores.

La líder opositora venezolana María Corina Machado apoyando a su candidata Corina Yoris.

Sin embargo, la aspirante a la Presidencia de Argentina tampoco pudo inscribirse toda vez que no se le permitió el ingreso a la plataforma de registro.

“Alerto a los venezolanos y al mundo de la maniobra en marcha para impedir la inscripción en el CNE de la candidata de toda la unidad democrática de Venezuela, Corina Yoris”, afirmó la lideres opositora María Corina Machado, en sus redes sociales.

Entre tanto, Nicolás Maduro sí logró inscribirse e intentará ganar un periodo de seis años más para quedarse en el poder más de 18 años.