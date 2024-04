La última entrevista de Nórida Rodríguez antes de que Petro la despidiera de Rtvc: “Holman Morris quiere mi puesto”

Minutos antes de que se confirmara que el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de la gerente de Rtvc, Nórida Rodríguez, dio una entrevista en Caracol Radio en la cual habló de Holman Morris, de las denuncias en su contra y la investigación de la Procuraduría.

Por el momento se desconoce quién quedaría como gerente de Rtvc.

En la mañana de este miércoles, 3 de abril, Nórida Rodríguez dio una entrevista en Caracol Radio, como gerente de Rtvc, el sistema de medios públicos de Colombia.

Sin embargo, minutos después se conoció que el presidente Gustavo Petro pidió su renuncia en medio de varios cuestionamientos que se le han hecho por contrataciones, las diferencias que ha tenido con el subgerente Holman Morris y sobre las denuncias por presunto acoso laboral.

En su entrevista, Nórida Rodríguez se refirió a la investigación que abrió la Procuraduría General de la Nación en su contra por presuntas irregularidades en contratación. “No le tengo miedo a la investigación de la Procuraduría. Me enteré de la investigación por radio, y me hicieron notificación personal, lo cual es ilegal”.

Las declaraciones de la saliente gerente de Rtvc hacen referencia a la investigación del Ministerio Público relacionadas con irregularidades en contratación. El ente disciplinarios aseguró, a través de un comunicado, que se investiga lo concerniente al contrato interadministrativo suscrito con la Agencia Nacional Digital que pretendía poner en marcha varias emisoras de paz.

Aparentemente, este acuerdo implicaba la instalación de transmisores y antenas, así como la adaptación de estudios de emisión, a pesar de que la empresa mencionada carecería de experiencia en estas áreas y su objeto social no indicaría ninguna relación con lo contratado.

De igual forma, Nórida Rodríguez puntualizó que tiene ninguna aspiración política. “Yo no tengo ninguna aspiración política. No tengo intereses políticos y lo que he hecho es observar y sacar en los que no puedo confiar”, sostuvo en los micrófonos de Caracol Radio

¿Qué pasa con Hollman Morris?

De igual forma, la saliente gerente de Rtvc, el sistema de medios públicos de Colombia, se refirió a las diferencias que ha sostenido con el subgerente Hollman Morris, sobre presunto acoso laboral a los trabajadores de los canales.

En la entrevista la reconocida actriz afirmó que el exconcejal de Bogotá quiere su puesto como gerente de Rtvc, puesto para el cual Hollman Morris sonó en el pasado.

“Creo que Hollman Morris quisiera estar en mi cargo, pero a quien designó el presidente Gustavo Petro a mí”, afirmó.