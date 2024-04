Video| Se conoce desgarrador relato de la mamá de la niña abusada en colegio de Bosa

Los hechos habrían ocurrido el pasado mes de marzo. La niña le contó todo al médico de un centro asistencial al que la llevó su madre.

La madre de la menor dio a conoce un dibujo de su hija clave para identificar el suceso.

La Secretaría de Educación de Bogotá llevó a cabo una jornada para recibir denuncias en el colegio distrital Ciudadela Educativa de Bosa, donde supuestamente ocurrió un caso de abuso sexual hacia una niña de cinco años por parte de un menor de siete años.

Ante esta situación, el Distrito organizó un espacio de diálogo en colaboración con el ICBF, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá, para recibir denuncias de la comunidad educativa, que ha estado manifestándose durante estos días.

En esta jornada, las autoridades conocieron diez casos en la institución educativa relacionados con violencia sexual, acoso y la inclusión de niños con discapacidad.

“La rectora y la docente implicada en el caso serán apartadas de la institución educativa y asumirá la rectoría el director local de educación de Bosa, con un acompañamiento permanente de la Secretaría de Educación”, destacó la entidad a través de un comunicado de prensa.

El miércoles pasado se llevó a cabo jornada constructiva en asamblea de maestros para desarrollar estrategias de reconstrucción del tejido social en la institución. Mañana jueves se abrirán dos espacios adicionales para recibir nuevas denuncias y proceder con las medidas legales correspondientes.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación realizó una visita de control al colegio Ciudadela Educativa de Bosa para verificar el enfoque integral que las autoridades han dado a estos acontecimientos.

“El Ministerio Público llegó hasta el colegio ubicado en la localidad de Bosa, barrio Porvenir, para establecer si las autoridades competentes han realizado la activación oportuna de las rutas de atención en favor de la víctima, así como el abordaje integral en los sectores salud, protección y justicia. También busca corroborar el reporte del caso en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación de Bogotá”, señaló la Procuraduría.

Menor de 5 años abusada sexualmente

Una niña de cinco años fue abusada por un compañero de colegio en Bogotá. El presunto agresor es un niño de siete años que solía hacerle bullying a la menor de edad. El hecho ocurrió en la institución educativa Ciudadela de Bosa, al sur de la capital del país y ha generado indignación.

La situación, de acuerdo con el relato que dio la mamá de la niña, fue consecuencia de una presunta actitud negligente de una profesora del colegio. La progenitora percibió varias señales de alarma en los últimos meses: su hija empezó a decirle que no quería volver a la institución porque un compañerito le pegaba, le doblaba los dedos de la mano, la maltrataba.

A esta hora padres de familia protestan en el Colegio Ciudadela el Recreo en Bosa.

Ante esto, la mujer le comunicó a la profesora lo que le decía su hija. Le envió mensajes por WhatsApp. No le respondieron. También le mandó notas de voz en las que denunciaba que la menor le comentaba que le estaban haciendo bullying. “Nunca me contestó y me escuchó los audios pero me dejó en visto”, aseguró.

Aún con todas las señales de alarma que daba la niña, la mamá la seguía enviando a la institución. Pero el pasado 18 de marzo ocurrió algo que colmó la copa: la infante salió del colegio sangrando. En medio de su temor, según expresó la progenitora, dijo por temor que se había caído y lastimado con el zapato.

Sin embargo, la mamá, quizá por un sexto sentido, no creyó esa versión. Por eso le escribió de nuevo a la profesora. Le envió fotos. Pero de nuevo hubo silencio por parte de la maestra.

Hechos indignantes

Un día después de que la niña salió sangrando del colegio la situación tocó fondo. La menor, que según dijo en un relato que dio a conocer Noticias Uno, solía ser encerrada con su compañero en un salón como castigo cada que manifestaba que la maltrataban, salió más callada de lo normal del colegio.



Cuando la mamá la vio, se dio cuenta que de nuevo tenía sangre, pero esta vez en su ropa interior. Entonces, llamó a la profesora de la menor. No le respondió. Le envió una foto y la dejó en visto.

Preocupada, la mujer llevó a la menor a un consultorio médico. Allí, la niña confesó lo que pasó: “hay un niño del colegio que me pega... Cuando le digo a las profesoras me regañan y me encierran en un salón con él... Él me quitó la ropa interior y me molestó los genitales con un palo”.

Después de una serie de exámenes médicos se logró corroborar que la menor fue abusada. Según dijo la mamá, el colegio en lugar de brindarles apoyo, las presionó para que no dieran a conocer el caso que tiene indignadas a las personas que lo han conocido.