Petro viajó en campaña en avión de empresario que ahora es un poderoso contratista del gobierno

El entonces candidato Gustavo Petro utilizó la aeronave del poderoso contratista Pedro Contecha. Así lo revela un informe de La Silla Vacía.

El entonces candidato Gustavo Petro viajó en el avión privado de un poderoso contratista | Foto Presidencia

En uno de los viajes que realizó Gustavo Petro durante su campaña a la Presidencia en 2022, utilizó el avión privado del poderoso contratista Pedro Contecha, quien a la postre recibió un millonario contrato para construir una vía alterna en el departamento del Cauca.

La revelación fue hecha por La Silla Vacía, medio que divulgó el manifiesto de vuelo de esa aeronave durante el pasado 8 de marzo de 2022 en desplazamiento entre Bogotá y Natagaima, Tolima, para posteriormente llegar a un evento en Neiva, Huila.

En ese documento no solo aparece el nombre del hoy presidente Petro sino también de varias personas de su confianza y que hoy ocupan importantes cargos en el Gobierno Nacional.

Según dicho informe, el vuelo no fue registrado como contribución en las cuentas de la campaña del ahora Presidente.

El ahora mandatario, durante campaña, viajó en el avión privado del ingeniero Pedro Contecha, propietario de la empresa Ingeniería de Vías.

Diez meses después de la llegada de Petro a la Presidencia, ese poderoso contratista recibió un contrato por 60 mil millones a dedo para atender la emergencia en la Vía Panamericana en Rosas, Cauca, a inicios de 2023

Entre los ocupantes de ese viaje se encuentran Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Roy Barreras, embajador de Colombia en Reino Unido; Daniel Rojas Medellín, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE; Armando Benedetti, exembajador en Venezuela y ahora embajador ante la FAO; Roosvelt Rodríguez, Superintendente de Notariado y Registro.

La Silla Vacía consultó a cada uno de los personajes que viajó en la aeronave y estas fueron algunas de las respuestas.

“Yo no tenía ninguna responsabilidad administrativa y como líder de la campaña era citado a un hangar para tomar un vuelo que la campaña contrataba y por supuesto no preguntaba a qué empresa se le había alquilado ese avión”, explicó al citado medio el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

El director de la SAE, Daniel Rojas, aseguró, por su parte que él necesitaba una reunión con el ahora presidente y Laura Sarabia le dijo que el único espacio que Petro tenía para atenderlo era durante el viaje, “entonces me citaron en Catam para acompañarlo y durante el viaje poder tener esa reunión... mi rol no era estar pendiente de aviones, sino coordinar el programa. Ese día fue el primer y único día que volé con el candidato en avión privado”.

Armando Benedetti ni Roosvelt Rodríguez respondieron las preguntas de La Silla Vacía.

Entre tanto, Barreras aseguró que “son los gerentes de campaña y no los pasajeros quienes nos enteramos de qué empresa de transporte o qué donante presta su vehículo”. Laura Sarabia, quien era asistente del entonces candidato Petro en la campaña, respondió que su labor era “exclusivamente la agenda”.

Pero, pese a que Barreras negó saber quién era el dueño del avión, La Silla Vacía indicó que, en una entrevista en 2023, Pedro Contecha confirmó que fue Roy Barreras quien lo presentó con Gustavo Petro, precisamente en un hangar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

“Yo conocí a Gustavo Petro un día en el hangar, en El Dorado. Ahí hay una sección de los aviones privados. Yo estaba ahí y llegó Roy con él, me lo presentó Roy”, dijo el contratista en ese momento.

Así mismo, explicó que no estaba seguro de si su avión había sido usado por Petro durante la campaña. “(Si) Gustavo Petro se ha subido al avión mío, yo no tengo mucha claridad. No se ha subido más de una vez y eso porque lo dejó un avión, pero yo voy a averiguar (...) Pero parece que una vez se subió porque él siempre llegaba y nos veíamos ahí”, agregó el ingeniero.

El año pasado, Barreras aseguró que “no tengo la menor idea de si se conocen o no”. Pero esta vez aclaró que los pudo haber presentado.

“Es probable, no puedo asegurarlo, que si estaba (Contecha) en el aeropuerto o en el hangar, donde estuviera, a mí no me parece extraño que el dueño del avión esté ahí y que haya que darle las gracias, o que se lo presenten a uno, o que cuando llegue el candidato, que llegaba de último, uno le diga: mire este es el piloto o es el dueño del avión. Pudo haber sido una cosa así de informal. No me acuerdo de haberlos presentado, pero puede haber ocurrido de esa manera”, dijo Barreras a dicho medio.

Esta no es la única vez que el avión de Contecha es relacionado con integrantes del Gobierno, pues ya en 2023, La Silla Vacía reveló que la aeronave fue usada al menos nueve veces por el entonces ministro de transporte Guillermo Reyes, en ejercicio de sus funciones.

La Procuraduría le abrió una investigación a Reyes por esos hechos. Pese a la investigación, Petro lo nombró luego como embajador en Suecia.

*Con información de El Colombiano