Los $6 mil millones que al CNE no le cuadran de la campaña Petro Presidente

Los dos magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, que investigan la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, consideran que hay material necesario para formular cargos contra Ricardo Roa, exgerente de la campaña.

El Consejo Nacional Electoral, CNE, investiga si a la campaña presidencial de Gustavo Petro, en 2022, ingresaron dineros que no fueron reportados como se debía hacer por ley.

Mientras la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes avanza en las pesquisas sobre la presunta financiación irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, el Consejo Nacional Electoral considera necesario formular cargos en contra del exgerente, Ricardo Roa Barragán, por cuentas que no le cuadran al órgano de control.

Los magistrados Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada, quienes han tenido en sus despachos el proceso en contra de la campaña del hoy jefe de Estado, consideran que la sala plena del Consejo Nacional Electoral deberá formularle cargos a Ricardo Roa Barragán, hoy presidente de Ecopetrol, toda vez que las cuentas no se reportaron de forma adecuada.

“El hoy magistrado Álvaro Hernán Prada, acusado de soborno a testigos y miembro del Centro Democrático, que según audios en poder de la Fiscalía, se financió con dineros del narco ‘Ñeñe Hernández’, ahora acusa a la campaña Petro de volar topes por un aporte de Fecode”, cuestionó el exsenador y director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.

Los dos magistrados investigadores consideran que hay $6 mil millones que se no se reportaron y que además se pasaron de los topes electorales permitidos en una contienda electoral, razón por la cual radicarán ponencia ante la sala plena para la formulación de cargos.

La investigación en el Consejo Nacional Electoral avanza para determinar si Fecode, el megacontratista Euclides Torres, un empresario del sector aeronáutico además de dos exnarcotraficantes aportaron dineros y otras donaciones a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, y los cuales no fueron reportados de forma adecuada como lo ordena la ley.

Sin problema a renunciar

Luego de conocerse que el principal financiador del partido Colombia Humana, del presidente Gustavo Petro, ha tenido estrecha relación con el exgerente de la campaña presidencial y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el jefe de la petrolera estatal afirmó que si su nombre es perjudicial para la compañía, no dudaría en apartarse del cargo.

En medio de una diligencia por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, Ricardo Roa sostuvo que aún no ha sido notificado por parte de los entes de control sobre investigaciones en su contra.

Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol luego de haber sido gerente de la campaña Petro Presidente en 2022. Según denuncias, a la contienda electoral habrían entrado dineros que no se reportaron ante el Consejo Nacional Electoral.

“Les quiero decir que no puedo responder a los medios sobre investigaciones que los órganos de control a mí no me han hecho. Con esto he hecho un compromiso transparente, con la Junta Directiva. La persona que les habla tiene claro que si la persona que les habla se viera impactada y su buen nombre y el de la compañía, voy a hacerme al lado”, afirmó el presidente de la petrolera estatal.

Sus declaraciones se dieron en medio de las diligencias que avanzan en contra de la campaña presidencial Petro Presidente 2022, a la cual, según el hijo del mismo presidente, Nicolás Petro Burgos, entraron dineros por parte de dos exnarcotraficantes los cuales no se reportaron ante el Consejo Nacional Electoral como ordena la ley.