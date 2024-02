¿Armarse contra los delincuentes? María Fernanda Cabal reabrió debate sobre legalizar el porte de armas

Así mismo, Cabal criticó enérgicamente la postura del gobierno Petro sobre pagar un millón de pesos a jóvenes por no delinquir, mientras que a los soldados les pagan menos de un salario mínimo.

Lea aquí: Colapsó puente de $1.255 millones inaugurado en diciembre en Cepitá, Santander

“Es inconcebible que el Estado le regale un millón de pesos a los bandidos, mientras la paga 500.000 a un soldado”, agregó la congresista, quien se encuentra en Washington participando en la Convención de Acción Política Conservadora (CPAC).

María Fernanda Cabal, además, recordó que el porte de armas estuvo legalizado por decreto durante 23 años, pero en el Gobierno de Juan Manuel Santos se eliminó, por lo que señaló que el derecho a la vida es igual a la legítima defensa.

“Tenemos que construir una gran barrera contra el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla que vienen destruyendo país por país”, concluyó la senadora.

Además: La historia del hombre que transportaba dos lingotes de oro avaluados en $1.200 millones

Cabe mencionar que el pasado miércoles, 21 de febrero, el representante del Partido Conservador Juan Carlos Wills nuevamente radicó el proyecto de ley que había presentado en ocasiones anteriores, en el que propone que se permita el porte de armas a los ciudadanos que se encuentren en completa facultad física y mental.

“Están tranquilos los ladrones porque saben que la gente no está armada, que no hay forma de que los ataquen a ellos, no hay un mensaje persuasivo para que no lleguen a robar a todos los lugares”, dijo a Caracol Radio, el representante.