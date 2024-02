Así será la marcha de la oposición en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro

Para el próximo jueves, 7 de marzo, desde la oposición convocaron a una manifestación en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro para rechazar sus políticas y las principales reformas que avanzan en el Congreso de la República.

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, es uno de los congresistas que se sumarán a la manifestación conocida como 'La marcha de la mayoría', y pedirá respeto para las cortes y las Fuerzas Militares.

"Me sumo a la marcha de la mayoría, porque o defendemos el país o lo podemos perder todo. Durante los últimos días hemos visto los ataques de Gustavo Petro a las cortes, a la libertad de prensa y a la oposición. Vemos cómo Gustavo Petro empodera las estructuras criminales y debilita las Fuerzas Armadas. Es evidente la persecución al sector productivo, a la empresa y a la propiedad privada. Mientras ellos gozan de lujos y privilegios, los colombianos con un mayor costo de vida y cada vez menos ingresos. La pobreza cada vez es mayor, el desempleo aumenta y las empresas empiezan a cerrar", afirmó el senador del Centro Democrático.

Los graves problemas de inseguridad que aquejan zonas rurales y urbanas en todo el país, la situación económica, los escándalos de corrupción protagonizadas por los principales miembros del Gobierno y las reformas a la salud, laboral y pensional, son los principales argumentos para protestar en contra de las decisiones del presidente Gustavo Petro.

“Somos nosotros los colombianos los que tenemos que defender este país. No podemos resignarnos a ver cómo se nos escapa lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Somos conscientes de las cosas que hay que mejorar, de los problemas históricos, pero no podemos permitir que con el pretexto de mejorar lo que no funciona, se destruya lo que sí sirve. Es nuestra responsabilidad defender la democracia y la libertad. Hacer respetar la independencia judicial, la libertad de prensa y las Fuerzas Armadas”, sostuvo Uribe Turbay.

Por el momento se desconocen cuáles serán los puntos de concentración de las manifestaciones. Se espera que se den en las principales ciudades del país.