Colombia en el 2023: Un recuento de las noticias más impactantes del país

El 2023 fue un año lleno de muchas noticias para Colombia, tanto positivas como negativas, pero sin ninguna duda, el siguiente listado se lleva la tapa de todos los diarios, noticias que impactaron y dejaron al país en shock, noticias que a día de hoy vale la pena recordar. Sin más preámbulo estas fueron las noticias más impactantes del 2023 en el país:

FEMINICIDIO DE VALENTINA TRESPALACIOS

El pasado 22 de enero fue encontrado el cuerpo de una mujer dentro de una maleta arrojada en un contenedor de basuras, en el barrio los Cámbulos, de la localidad de Fontibón, en Bogotá. La mujer fue identificada como Valentina Trespalacios, una reconocida DJ en Colombia. El cuerpo de la mujer fue encontrado por un reciclador. Su presunto asesino, el estadounidense John Poulos, fue capturado por las autoridades tratando de huir a Panamá dos días después de que se encontrara el cadáver de la mujer.

Desde aquel entonces Poulos ha tenido varias audiencias, donde llegó incluso a culpar al cartel de Medellín del asesinato de la mujer, con el pasar de las semanas se fueron revelando videos e imágenes que presuntamente incriminaban cada vez más al hombre.

Hoy a un mes de que se cumpla el año del asesinato de Trespalacios, el juicio contra Poulos apenas se encuentra en sus fases iniciales y este incluso fue aplazado para febrero del 2024. La Fiscalía acusa de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio al estadounidense, quien por ahora esta recluido de forma preventiva en la cárcel de la Picota.

¿NIÑERA ES CHUZADA POR EL GOBIERNO?

Una prueba de polígrafo desató una hecatombe en el Gobierno de Gustavo Petro. Laura Sarabia, su ahora exjefa de gabinete, realizó a la niñera de su hijo, Marelbys Meza, una prueba de polígrafo que rozó lo ilegal en todo sentido, luego de que a Sarabia se le perdieran de su casa una “modesta” cantidad de 7 mil dólares. Pero eso no es todo, a la niñera también le chuzaron sus llamadas, cada revelación era peor que la anterior. Según se conoció en aquel entonces, a Marelbys Meza la habrían incluido ilegalmente en una lista del Clan del Golfo, todo con el objetivo de que un juez avalara interceptaciones en su contra.

Y como era de esperarse, el Fiscal Francisco Barbosa fue con todo en este caso diciendo: “Esto va más allá de los detalles, más allá del caso, es una aberración que no se puede presentar en Colombia. Esto le puede pasar a cualquier colombiano hoy. Volvieron a dos personas, una niñera y una persona que colaboraba por días, en alias La Cocinera y alias La Madrina para hacerlas pasar como ayudantes del Clan del Golfo y escucharlas a través de un informe de policía judicial. Por estas prácticas ya hay condenas en Colombia”, aseguró el fiscal en aquel entonces. Algo que luego desató en la renuncia de Laura Sarabia como jefa de Gabinete, y el trágico suicidio de un coronel de la Policía, Óscar Davila. Además, de una trama de supuestas traiciones por parte de Armando Benedetti y otros miembros del Gobierno de Gustavo Petro.

Hoy en día, ya varios policías han sido imputados por estas chuzadas, las cuales fueron uno de los momentos más álgidos este año en el Gobierno de Petro. Pero esto desató una burbuja que crecía cada vez más.

AUDIOS DE ARMANDO BENEDETTI: OTRO GOLPE AL GOBIERNO PETRO

No mucho tiempo después de las chuzadas a Marelbys Meza y todo lo que esto desató, el país conoció unos audios del ahora exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, los cuales siguieron echando más leña al fuego en el Gobierno Petro, el cual vivió unos meses perturbadores, pero no fue solo él, estos audios también involucraban a Laura Sarabia, todo desatado por una cita con el presidente que no se concretó, según la revelación de la Revista SEMANA.

En estos audios de Armando Benedetti, el exembajador, habló sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022, también reclamó un mayor involucramiento político y afirmó haber contribuido con la obtención de 15.000 millones de pesos para respaldar la campaña del ahora presidente, Benedetti también mostró su descontento por no haber recibido los mismos beneficios que otros funcionarios.

Armando Benedetti luego dijo por redes sociales que los audios fueron distorsionados y pidió disculpas por lo sucedido, sin embargo, esto no calmó las aguas en aquel entonces.

NICOLÁS PETRO, INVESTIGADO Y TRAS LAS REJAS: EL PRESIDENTE SALPICADO

La detención de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sacudió al país y a su Gobierno cerca de cumplir su primer año como mandatario. El pasado mes de julio fue detenido en Barranquilla, por la Fiscalía, que también arrestó a su exesposa Daysuris Vásquez, quien a comienzos de año lo acusó de recibir cerca de 1.000 millones de manos del exnarcotraficante Manuel Santander Lopesierra y el contratista Alfonso del Cristo ‘El Turco’ Hilsaca, un hombre relacionado con paramilitares.

La Fiscalía informó en aquel entonces un comunicado que Nicolás Petro Burgos fue detenido “por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y Daysuris del Carmen Vásquez Castro por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha”. Sin embargo, eso no fue todo, casi un mes más tarde Nicolás Petro reveló que: “su padre si sabía del ingreso de ese dinero a su campaña presidencial”, lo cual desató otro duro momento en el Gobierno de Petro, salpicando a su padre en este escándalo.