Después de las movilizaciones contra Gustavo Petro, ¿qué viene ahora para el país?

La oposición política ha llevado su descontento con la gestión del presidente Gustavo Petro a las calles, un espacio que anteriormente había sido dominado por la izquierda para expresar sus opiniones. Esta inversión de roles marca un cambio significativo en el panorama político actual.

“Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien, siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios, no quieren perderlos, pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien”, dijo el jefe del Estado en la Casa de Nariño, en Bogotá.

En la plaza de Bolívar, mientras tanto, una gran multitud se reunía para expresar su desaprobación, especialmente hacia las reformas sociales que están siendo discutidas en el Congreso.