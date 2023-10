Se encontró que los predios rurales y urbanos no contaban con una correcta administración institucional, denotando abandono y ocupación irregular. Gracias al trabajo articulado con el Ejército y la Policía Nacional, instancias que suministraron acompañamiento y transporte en helicópteros para llegar hasta las zonas con mayor presencia del Clan del Golfo, el Fondo pudo recuperar la posesión del 64% de los bienes, sobrepasando las barreras de seguridad y de orden público con miras de cumplirles a las víctimas del conflicto armado. Para lograrlo, la fuerza pública caminó más de 15 kilómetros durante siete días con el objetivo de acordonar el lugar y garantizar las condiciones para la inspección.

“Llegar hasta acá es muy importante para el del Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) ya que hace más de 10 años no se llegaba a los predios. Esto permitió que se desarrollen allí muchas actividades donde el Fondo durante todo ese tiempo no había llegado, no había hecho presencia, no había hecho procesos de administración real. Hoy nos llevamos una información para hacer una ruta de intervención a estos predios y que permitan cumplir la misión del Fondo que es monetizar estos bienes para poder reparar a las víctimas de Justicia y Paz”, expresó la coordinadora del Fondo, Giovanna González para la entidad.

Una vez inspeccionado el lugar, quedó registrado que algunos predios ya cuentan con caseríos construidos sin haber formalizado contratos de arrendamientos y la mayoría de estos enfrentan problemas de minería ilegal a gran escala. La búsqueda de oro con retroexcavadoras y otro tipo de maquinaria pesada ha degradado los terrenos, generando cuestionamientos por la vocación reparadora que podrían tener estos predios desde la administración del Fondo.

¿Cuál es el siguiente paso a seguir?

Según lo manifestó la coordinadora del Fondo, lo siguiente es “elevar las acciones correspondientes a la magistratura para que adelante las medidas cautelares sobre estos bienes que se encuentran en estado de deterioro considerable”. Así mismo, González dio a conocer que dicha información será llevada a diferentes mesas de trabajo interinstitucional para cotejar las acciones que se deben tomar con relación a las asociaciones que alegan el ejercicio de minería tradicional.

Llegar hasta esta instancia refleja el compromiso político con las víctimas del paramilitarismo y saca a estudio las condiciones reales de ocupación y explotación de estos predios que durante años no contaron con la debida gestión gubernamental, poniendo al desnudo la necesaria coordinación de todo el Estado para su acceso en este tipo de zonas con situaciones de orden público por parte de actores armados ilegales.