$!El feminicidio de Michel Dayana revela la crueldad contra la niñez

Los empleados del taller también son investigados. Sobre todo porque, de acuerdo con declaraciones del papá, uno de ellos le dijo que el lugar no tenía cámaras, sin importar los nervios que él y su esposa sentían al no tener señales de la niña. Según la Fiscalía, Echeverry mantuvo incomunicada a Michel Dayana

“Cada semana, 12 niños y niñas, como Michel, son víctimas de homicidio. Con más o menos sevicia, siendo más o menos mediáticos, pero fueron niños que perdieron la vida en un asesinato. ¿De qué nos habla esto? De una sociedad absolutamente violenta”, apuntó Norato.

Las cifras de violencia contra la niñez, anotó, son un llamado de atención para las familias, la sociedad y el Estado para “reforzar las cadenas de protección de la niñez”, como lo establece la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de Infancia y Adolescencia y otros instrumentos jurídicos. “Los derechos de los niños prevalecen”, sentenció.

Mientras el panorama no cambie, “casi que tenemos que encerrar a los niños para que no nos los maten, para que no sean víctimas de abuso sexual, porque estamos en un país en el que no pueden disfrutar de la calle o disfrutar de una fiesta y los papás estamos preocupados”, afirmó Norato.

En Cali, la familia de Michel Dayana, ‘Risitas’, como la apodaba su padre, espera por respuestas y justicia, un anhelo que comparte todo el país que, según Genaro, desde el primer momento ha brindado apoyo a su causa. “Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, se lee en letreros y en pancartas.

